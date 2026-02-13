كلاس: تقديم بري طلب ترشيحه انتصارٌ لمنطق المؤسسات

اعتبر الوزير السابق كلّاس أنَّ تقديم طلب ترشحه للانتخابات النيابية، هو خير وانتصار لمنطق المؤسسات والاحتكام لرأي الشعب واحترام قراره.

وذكر في بيان أن " تؤكد أنه حارس والمناضل الدائم في سبيل كل وكل اللبنانيين".