لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مرقص اتصل بنظيره المصري وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإعلامي
Lebanon 24
13-02-2026
|
14:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
وزير الإعلام
بول مرقص
اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري المعيّن حديثاً
ضياء
رشوان، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في المجال الإعلامي.
كذلك، تمَّ الاتفاق على عقد لقاء قريب بين الجانبين، إمّا في
بيروت
أو في
القاهرة
، لمتابعة البحث في آليات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
