السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس

استقبلت الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في ، رئيسة مؤسسة "CMA CGM" السيدة زعني، وشكرتها على تضامن المؤسسة مع أهالي بعد الانهيارات التي وقعت في عدد من مباني العاصمة الثانية للبنان، وذلك من خلال القرار الذي اتخذته المؤسسة بإنشاء صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لمواجهة ما أصاب المدينة مؤخراً.

واعتبرت عون أنّ "هذا الموقف يؤكد على ايمان المؤسسة والقيمين عليها بالمواطن والمواطنية، لا سيما وانها كانت أول من دعم مشروع مدرسة المواطنية الذي ترعاه اللبنانية الأولى".



وأعربت اللبنانية الأولى عن أملها في ان تكون مبادرة مؤسسة "CMA CGM" حافزاً للبنانيين، داخل وخارجه، لجهة الوقوف الى جانب بعضهم البعض للمساعدة في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان ومنها ما حصل في طرابلس مؤخراً.



