لبنان
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
Lebanon 24
13-02-2026
|
14:40
استقبلت
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في
قصر بعبدا
، رئيسة مؤسسة "CMA CGM" السيدة
تانيا سعادة
زعني، وشكرتها على تضامن المؤسسة مع أهالي
طرابلس
بعد الانهيارات التي وقعت في عدد من مباني العاصمة الثانية للبنان، وذلك من خلال القرار الذي اتخذته المؤسسة بإنشاء صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لمواجهة ما أصاب المدينة مؤخراً.
واعتبرت عون أنّ "هذا الموقف يؤكد على ايمان المؤسسة والقيمين عليها بالمواطن والمواطنية، لا سيما وانها كانت أول من دعم مشروع مدرسة المواطنية الذي ترعاه اللبنانية الأولى".
وأعربت اللبنانية الأولى عن أملها في ان تكون مبادرة مؤسسة "CMA CGM" حافزاً للبنانيين، داخل
لبنان
وخارجه، لجهة الوقوف الى جانب بعضهم البعض للمساعدة في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان ومنها ما حصل في طرابلس مؤخراً.
