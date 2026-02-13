تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس

Lebanon 24
13-02-2026 | 14:40
A-
A+

السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة CMA CGM وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة CMA CGM وشكرتها على تضامنها مع طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيسة مؤسسة "CMA CGM" السيدة تانيا سعادة زعني، وشكرتها على تضامن المؤسسة مع أهالي طرابلس بعد الانهيارات التي وقعت في عدد من مباني العاصمة الثانية للبنان، وذلك من خلال القرار الذي اتخذته المؤسسة بإنشاء صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لمواجهة ما أصاب المدينة مؤخراً.
 
 
واعتبرت عون أنّ "هذا الموقف يؤكد على ايمان المؤسسة والقيمين عليها بالمواطن والمواطنية، لا سيما وانها كانت أول من دعم مشروع مدرسة المواطنية الذي ترعاه اللبنانية الأولى".
 

وأعربت اللبنانية الأولى عن أملها في ان تكون مبادرة مؤسسة "CMA CGM" حافزاً للبنانيين، داخل لبنان وخارجه، لجهة الوقوف الى جانب بعضهم البعض للمساعدة في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان ومنها ما حصل في طرابلس مؤخراً.
 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللبنانية الأولى تستقبل رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وتثني على دعمها لأهالي طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجموعة CMA CGM اطلع على أوضاع مرفأ بيروت وبحث مع النفي سبل التعاون
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"Fondation CMA CGM" وزّعت 4000 حصة غذائية ضمن خطة دعمها المتواصل للأمن الغذائي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24

تانيا سعادة

قصر بعبدا

اللبنانية

نعمة عون

بعبدا

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:25 | 2026-02-13
Lebanon24
16:58 | 2026-02-13
Lebanon24
16:54 | 2026-02-13
Lebanon24
16:51 | 2026-02-13
Lebanon24
16:09 | 2026-02-13
Lebanon24
16:05 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24