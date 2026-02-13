تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفود شعبية وشخصيات أمّت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ21 لاستشهاده

Lebanon 24
13-02-2026 | 11:18
وفود شعبية وشخصيات أمّت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ21 لاستشهاده
وفود شعبية وشخصيات أمّت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ21 لاستشهاده photos 0
أمّت اليوم، وفود شعبية وشخصيات ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في الذكرى الـ21 لاستشهاده.

وفي هذا الإطار، زار الضريح وفد من السفارة الأسترالية في لبنان ووضع إكليلا من الزهر، كما زار الضريح النائب مروان حمادة ووضع إكليلاً من الزهر.
 

وزار النائبان وليد البعريني وأحمد رستم الضريح على رأس وفد من عكار، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.


كذلك، زار الضريح وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محي الدين الكشلي، وقرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الشهيد وأضرحة رفاقه الشهداء.


وللغاية ذاتها، حضر وفد من رابطة مخاتير مدينة بيروت برئاسة رئيس الرابطة المختار مصباح عيدو، وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء.


وحضر العلامة السيد علي الأمين، وفد من النادي الرياضي بيروت برئاسة رئيس النادي مازن طبارة، عدد من النواب السابقين، السفير السابق جوني عبده، وفد من مؤسسة الحريري، وفد من جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية وجمعية "إمكان" برئاسة رئيس الجمعية أحمد هاشمية، وفد من منسقية سيدني-أستراليا في "تيار المستقبل"، وفد من "حركة شباب لبنان"، وفد من هيئة الطوارئ المدنية، وعدد من الشخصيات والفاليات، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء ووضعوا أكاليلاً من الزهر.
مواضيع ذات صلة
الرئيس نبيه بري في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري: نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تمام سلام: نتطلع إلى أن تبقى ذكرى الرئيس الشهيد الحريري حافزاً للوحدة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولةٍ قويةٍ عادلة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الاتحاد

علي الأمين

المستقبل

الحريري

الشهداء

بيروت

