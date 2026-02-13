وفود شعبية وشخصيات أمّت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ21 لاستشهاده

أمّت اليوم، وفود شعبية وشخصيات ضريح الرئيس الشهيد في وسط ، في الذكرى الـ21 لاستشهاده.



وفي هذا الإطار، زار الضريح وفد من السفارة الأسترالية في ووضع إكليلا من الزهر، كما زار الضريح النائب مروان حمادة ووضع إكليلاً من الزهر.



وزار النائبان وليد البعريني وأحمد رستم الضريح على رأس وفد من ، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه .





كذلك، زار الضريح وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محي الدين الكشلي، وقرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الشهيد وأضرحة رفاقه الشهداء.





وللغاية ذاتها، حضر وفد من رابطة مخاتير مدينة بيروت برئاسة رئيس الرابطة المختار مصباح عيدو، وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء.