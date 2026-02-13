ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟

عُلم أن مؤسسة "القرض الحسن" تلقت مؤخراً مراجعات من مواطنين تفيد بكيفية استرداد المرهون لدى المؤسسة بشكل سريع، لقاء تسديد كافة الأموال المتوجبة على المُقترض.



كذلك، ذكرت المعلومات أنّ عملية استرداد الذهب تستغرق مدة تتراوح بين 5 أيام وأسبوع كحدّ أقصى.





وتأتي هذه الخطوات بعد تشديد الخناق على مؤسسة "القرض الحسن" من خلال إجراءات جديدة اتخذتها مؤخراً.