دائرة رسمية "تبيع الخردة"

عُلم أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أطلقت مزايدة جديدة، بهدف بيع كمية كبيرة من الخردة موجودة لديها، من بينها معدات نقل.



وهذه الخطوة ستُسهم بمنح المصلحة ما قد يزيد عن 60 ألف دولار نظراً لكمية الخردة التي سيتم بيعها.