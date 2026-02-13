تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نتيجة انجراف التربة.. تدابير سير على طريق لحفد - سقي

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:05
نتيجة انجراف التربة.. تدابير سير على طريق لحفد - سقي
نتيجة انجراف التربة.. تدابير سير على طريق لحفد - سقي photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
 
 
 
بتاريخ 13-2-2026، ونتيجة غزارة الأمطار، حصل انجراف للتربة والصخور، ما أدّى إلى قطع الطريق العام الذي يربط لحفد – سقي رشميا – جاج – ترتج أمام حركة المرور. 



وعليه، سيتم تحويل السير مؤقتاً عبر طريق حاقل – لحفد – سقي رشميا – جاج – ترتج، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال المعالجة وإعادة فتح الطريق أمام المرور.



لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم حفاظًا على السلامة العامة.
 
 
