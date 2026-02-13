نتيجة انجراف التربة.. تدابير سير على طريق لحفد - سقي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:

بتاريخ 13-2-2026، ونتيجة غزارة الأمطار، حصل انجراف للتربة والصخور، ما أدّى إلى قطع الطريق العام الذي يربط لحفد – سقي – جاج – ترتج أمام حركة المرور.







وعليه، سيتم تحويل السير مؤقتاً عبر طريق حاقل – لحفد – سقي رشميا – جاج – ترتج، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال المعالجة وإعادة أمام المرور.







لذلك، تطلب هذه من المواطنين أخذ والتقيّد بإرشادات عناصر وتوجيهاتهم حفاظًا على السلامة العامة.