تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-02-2026 | 16:09
A-
A+
تقريرٌ إسرائيلي عن ذهب حزب الله.. ماذا قال؟
تقريرٌ إسرائيلي عن ذهب حزب الله.. ماذا قال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَت موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدثَ فيه عمّا وصفه بـ"التحرك الأميركي الجريء ضدّ ذهب حزب الله"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تُحكم قبضتها على القنوات السرية للمحور الإيراني".
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إن "الولايات المتحدة تُصعد ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني وأجنحته"، مشيراً إلى أنه "يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على حزب الله في لبنان، وهي تشمل شركات وأفراداً، يُساهمون في تمويل الحزب من خلال استغلال الاقتصاد النقدي في لبنان والتعاون مع النظام الإيراني".


وتابع: "لقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على شركة لصرافة الذهب مقرها لبنان، تعمل تحت مظلة مؤسسة القرض الحسن، التي تُعتبر الذراع المالية لحزب الله، والتي نفّذ الجيش الإسرائيلي ضدها عمليات عسكرية أكثر من مرة خلال الحرب التي اندلعت بين لبنان وإسرائيل عام 2024".
 

وتقولُ الولايات المتحدة إن "شركة الذهب المغطاة من القرض الحسن، تُحوّل احتياطيات الذهب إلى سيولة نقدية لدعم إعادة بناء حزب الله". كذلك، فإنه في الوقت نفسه، استهدفت الإجراءات الأميركية شبكة دولية للمشتريات والشحن يُديرها ممولون تابعون لـ"حزب الله" في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران.


ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، تعملُ مؤسسة "القرض الحسن" تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، إلا أنها في الواقع تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية تتجاوز بكثير ما هو منصوص عليه في وثائق تسجيلها.
 

وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية أنهُ "بعد أن واجه حزب الله صعوبات تمويلية مطلع عام 2025، استخدم المؤسسة لإنشاء شبكة من شركات تجارة الذهب لضمان تدفق مستمر للسيولة النقدية".


وبحسب تقرير "n12"، تستهدف العقوبات أيضاً شبكةً لتوليد الإيرادات مرتبطةً بعلي قصير، العضو في الفريق المالي لحزب الله في إيران، الخاضع أصلاً لعقوبات أميركية. كذلك، ذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن الشبكة تضم شركاء في روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وتشارك في مخططات لشراء الأسلحة وبيع البضائع وشحن الأسمدة، مستخدمةً وثائق مزورة للتحايل على القيود. أيضاً، أُضيفت عدة شركات وسفن وأفراد إلى القوائم السوداء لتقديمهم دعماً مادياً لـ"حزب الله"، بما في ذلك شركات الشحن وسفن البضائع المستخدمة في هذه المعاملات.


التقرير يقولُ إنه "خلال حرب لبنان، شنّ سلاح الجو هجمات على فروع شركة القرض الحسن في أنحاء بيروت، كما وقعت الهجمات في مناطق قريبة من المطار الدولي، وأظهرت وثائق منشورة على الإنترنت انهيار مبانٍ واشتعالها".


ويلفت التقرير إلى أنَّ بعض الخبراء يحذرون من أنَّ فرض عقوبات إضافية وممارسة ضغوط سياسية قد يؤدي إلى تصعيد من جانب "حزب الله"، لا سيما في ضوء تصريحات أمينه العام نعيم قاسم حول "المقاومة المشروعة" ورفضه نزع السلاح.


التقرير يقولُ إنه "من المعلوم أنَّ حزب الله والإيرانيين لم يتوقفوا قط عن التسلح والاستعداد للحرب حتى في غياب العقوبات"، وأضاف: "منذ بداية العام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عدة جولات من العقوبات على حزب الله، وكذلك على النظام الإيراني وتجارته النفطية. وهنا، تعتقد إدارة ترامب أن هذه العقوبات ستزيد الضغط الاقتصادي على لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية، وستزيد من عزلة حزب الله على الساحة الدولية".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال "حزب الله" عن الرئيس؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:25 | 2026-02-13
Lebanon24
16:58 | 2026-02-13
Lebanon24
16:54 | 2026-02-13
Lebanon24
16:51 | 2026-02-13
Lebanon24
16:05 | 2026-02-13
Lebanon24
16:03 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24