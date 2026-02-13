تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:54
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
قال وزير الإقتصاد والتجارة عامر بساط، الجمعة، إن سوريا هي أهم شريك اقتصاديّ بالنسبة للبنان، مشيراً إلى أن ملف النقل البري يخضع للنقاش من أجل فتح الطريق أمام كل الشاحنات التي لا تحتملُ التأخير.
 
 
 
وفي حديث تلفزيوني، قال البساط إن "صندوق النقد الدولي يريدُ تفسيراً وتوضيحاً ومقاربة لما يسمى بالعمليات غير النظامية في القطاع المالي بالإضافة إلى الحل القانوني"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي سيعملُ على الموضوع". 
 
 

واعتبر البساط أنه "من غير المعقول أن يمتلك البنك المركزي شركة طيران أو كازينو"، وقال: "هناك أصول من الأفضل تسييلها".
 
 
 
كذلك، قال البساط إنه "لا يمكن الصرف أكثر من الإيرادات"، مشيراً إلى أن "مطلب زيادة الأجور في القطاع العام هو محق لكنه مُكلف"، وتابع: "علينا التفكير بهيكلية القطاع العام ولا نريد تكرار خطأ الـ2017 في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ورقم زيادة رواتب العسكريين يعتمد على ما يمكننا تحصيله من الإيرادات". 
 

 
 
 
