عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد

قال وزير الإقتصاد والتجارة ، الجمعة، إن هي أهم شريك اقتصاديّ بالنسبة للبنان، مشيراً إلى أن ملف النقل البري يخضع للنقاش من أجل أمام كل الشاحنات التي لا تحتملُ التأخير.

وفي حديث تلفزيوني، قال البساط إن " يريدُ تفسيراً وتوضيحاً ومقاربة لما يسمى بالعمليات غير النظامية في القطاع المالي بالإضافة إلى الحل القانوني"، مشيراً إلى أن " سيعملُ على الموضوع".



واعتبر البساط أنه "من غير المعقول أن يمتلك البنك المركزي شركة طيران أو "، وقال: "هناك أصول من الأفضل تسييلها".

كذلك، قال البساط إنه "لا يمكن الصرف أكثر من الإيرادات"، مشيراً إلى أن "مطلب زيادة الأجور في القطاع العام هو محق لكنه مُكلف"، وتابع: "ع لينا التفكير بهيكلية القطاع العام ولا نريد تكرار خطأ الـ2017 في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ورقم زيادة رواتب العسكريين يعتمد على ما يمكننا تحصيله من الإيرادات".



