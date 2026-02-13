مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة الـ"أن بي أن"







رسميا إفتتح السباق الانتخابي عبر تقدمه بأول طلب ترشيح للانتخابات النيابية لعام 2026 عن دائرة صور- الزهراني في خطوة تعكس الجدية لخوض هذا الاستحقاق الدستوري.







وربطا بهذا الشأنجدد الرئيس بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها مؤكدا أنه من غير الجائز أن نعيق مع بداية عهد جديد انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري.







وعشية الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولة قوية وعادلة تحكم بالقانون وتصون وحدتها الوطنية وتضع مصلحة فوق كل اعتبار.







وللمناسبة أيضا شدد رئيس المجلس على أن لبنان برحيله افتقد رجل دولة ، وداعية وحدة ونهج إعتدال ودعا الى التمسك بهذه العناوين ليبقى لبنان وطنا لكل أبنائه.







في المشهد الاقليمي وضع الرئيس إطارا زمنيا لإنجاز الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي حدده خلال الشهر المقبل وإلا ستكون العواقب وخيمة بحسب توصيفه.







الإرتياح الذي ابداه ترامب لنتائج الجولة الاخيرة من المفاوضات أثارت قلقا إسرائيليا بارزا ولا سيما بعد زيارة بنيامين نتنياهو القصيرة الى واشنطن.







وعلى هذا الخط وصف الاعلام العبري لقاء الحليفين بالجفاف الديبلوماسي في ظل تباينات واضحة بين الجانبين حول ملف التفاوض وما بين التهديد العسكري والحوار تواصل واشنطن تدعيم حشودها في المنطقة حيث قررت إرسال حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" والسفن المرافقة لها إلى .





مقدمة الـ"أم تي في"







نبيه بري اول مرشح للانتخابات النيابية. رئيس مجلس النواب الذي قيل الكثير عن رغبته في تأجيل الانتخابات قدم رسميا اوراق ترشحه. فهل يشكل الترشح تأكيدا عمليا انه يريد الانتخابات في العاشر من ايار المقبل، ام هو من قبيل ذر الرماد في العيون ولابعاد شبهة تعطيل الانتخابات عنه؟







في المعلومات ان بري قال لمن سأله عن سبب تقديم ترشحه: لاؤكد ان لا تأجيل للانتخابات، اذ لا يمكن ان اناور بترشحي الشخصي.







وقد علم ان حركة امل ستستكمل تقديم ترشيحاتها الاسبوع المقبل. مع ذلك فان اسئلة كثيرة تطرح. اذ اين سيصوت المنتشرون: هنا ام في الخارج؟







وكيف سيتم تخطي مسألة الميغاسنتر؟







وهل الانتخابات اذا جرت في موعدها وبالقانون الحالي مغطاة قانونيا ودستوريا أم لا؟







في انتظار الاجوبة، فان الحكومة على موعد مع جلسة حكومية الاثنين تحمل استحقاقين مهمين: رواتب ومنح القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، وخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الاراضي وفق جدول زمني واضح ومحدد. فهل يمر الاستحقاقان بهدوء وبلا تداعيات سلبية داخل الحكومة وخارجها، ام ان الوضع مقبل على احتدام سياسي ساخن؟







في ظل هذا الوضع يحيي لبنان غدا الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري وسط ترقب سياسي لما يمكن ان تحمله كلمة سعد الحريري، وخصوصا اننا على ابواب انتخابات نيابية.







اقليميا، الصورة ملتبسة. فالمفاوضات الاميركية - الايرانية معلقة بانتظار تحديد موعد الجولة الثانية في مطلع الاسبوع المقبل، فيما حاملة الطائرات الاميركية "يو اس اس جيرلاد فورد" ستنضم الى الحاملة ابراهام لنكولن الموجودة في بحر العرب. فهل يعد ترامب العدة لمواصلة المفاوضات على ايقاع الحديد والنار؟







البداية من جلسة الحكومة الإثنين. فالقطاع العام والعسكر المتقاعد في انتظار الدخان الابيض والا العودة الى الشارع.





مقدمة "المنار"







عندما سكتت الدولة ودبلوماسيتها عن اقتلاع واحراق شجرها من قبل المحتل، ظن الصهاينة انهم قادرون على زرع اشجار استيطانية داخل الاراضي اللبنانية، وعندما عجزت الدولة عن حماية منازلها من التدمير عند الحدود الجنوبية، ظن الصهاينة انهم قادرون على وضع حجر الاساس لاوهامهم الاستيطانية داخل القرى الحدودية.







انه اعتداء صهيوني خارج حدود المفهوم في زمن الدولة الباسطة لسلطتها كما تقول، والمحتكرة للقرار والسيادة على ما تتباهى.







فظهر التمادي الصهيوني بقرار جماعات استيطانية تخطت السياج الشائك عند الحدود في يارون لتزرع اشجارا في الاراضي اللبنانية كعنوان لضمها، تحت نظر الجيش الصهيوني بل برعايته، وعلى عين قوات اليونيفل ووسط استنفار الجيش اللبناني.







شجرة خبيثة لا مكان لها على ارض مشبعة بدماء الشهداء، لكنها خطوة استفزازية خطيرة لم تحرك حسا حكوميا بالسيادة ولا دبلوماسية تدعي السهر على حماية الحدود، ولا دولة تتفيأ بوعود الدعم الاميركي، وتولي كل اهتمامها بحصر السلاح قبل الاهتمام بانحسار الاحتلال وعدوانه، وتأمين حماية البشر والشجر والحجر بخطة واضحة.







دولة لم يعثر عليها الشعب اللبناني سوى في مواقف لا تعبر عن تطلعاته، ولم تتمكن من تأدية واجباتها قصورا وتقصيرا، بحسب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش، الذي اعتبر ان دولة كهذه لا تطمئن الناس ولا تشكل ملجأ لهم، بينما يستبيح العدو الصهيوني السيادة ويواصل اعمال القتل والقصف والتدمير.







انتخابيا ورغم كل اعمال التضليل والتنكيل السياسي بالاستحقاق، سجل الرئيس نبيه بري اسمه كاول مرشح للانتخابات النيابية المتمسك باجرائها في موعدها في العاشر من أيار المقبل كما قال، معتبرا امام وفد من نقابة المحامين أنه من غير الجائز اعاقة انطلاق عهد جديد بتعطيل أو تأجيل أهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات.







وعن الهدف الاساس الذي يعمل عليه الاعداء لتعويد الامة على مشهد الاستسلام، تحدث قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي محذرا مما اسماه فرض معادلة الاستباحة، ومعتبرا ان المسألة في لبنان ليست سلاح حزب الل وانما عدوان صهيوني ظالم يستهدف الحرث والنسل.





مقدمة الـ"أو تي في"







على رغم تقديم الرئيس نبيه بري ترشيحه النيابي متصدرا لائحة المرشحين لاستحقاق ايار المقبل، طرح التمديد لمجلس النواب حي يرزق.







ففي غياب الاصرار الدولي المعلن والصريح على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها، على غرار الاشهر التي سبقت استحقاق 2022، وفي ظل تغييب الحسم الداخلي للإشكالية المرتبطة بتطبيق قانون الانتخاب، والجدل القانوني حول طرح السير بالمواد القابلة للتطبيق من القانون النافذ، وبناء على التجارب المعروفة للمنظومة السياسية اللبنانية، لا يمكن استبعاد خيار التمديد حتى الساعة، علما ان مسؤولين كبارا في الدولة اللبنانية طالبوا علنا بالموضوع في الساعات الاخيرة، في ظل وجود قانون جاهز في هذا السياق تقدم به النائب اديب عبد المسيح.







وفي الانتظار، تحل غدا الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، في وقت ينتظر الموقف الذي سيدلي به الرئيس سعد الحريري الذي عاد امس الى ، واجرى اليوم سلسلة لقاءات غلب عليها الطابع الديبلوماسي.







فهل بفاجئ الحريري الجميع ويعلن عودة تيار المستقبل الى المشاركة في الحياة السياسية بعد تعليق طويل؟ ام تفعل التسريبات الاعلامية الاخيرة فعلها، وتدفع رئيس التيار الأزرق الى تمديد التريث في هذا الاطار؟







اما على المستوى الاقليمي، فالمفاوضات الاميركية-الايرانية مستمرة بتفاؤل اكبر، على وقع التهديدات المستمرة للرئيس دونالد ترامب، الذي يبدو راغبا في التوصل الى حل سلمي، على نقيض رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي التقاه امس، في مسعى من الاخيرة الى ترجيح كفة التصعيد.





مقدمة الـ"أل بي سي"







إفتتحها الرئيس نبيه بري، إنه الترشيح الذي يحمل الرقم واحد للإنتخابات النيابية لنبيه مصطفى بري عن الجنوب الثانية أي دائرة قرى صيدا.







أرفق تقديم الرتشيح بموقف أكد فيه تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل، وقال: "هذا ما أبلغته الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة".







هل بهذا الترشيح يكون الرئيس بري قد أعطى كلمة السر؟ أو أنه يتصرف على قاعدة "أشهد أني ترشحت"، فالترشيح لا يعني أن الإنتخابات ستجري، ويعني أيضا أنها ستجري.







في ملف آخر، الإثنين المقبل البند الأول على جدول أعمال "عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025، والقرارات ذات الصلة".







اللافت في صياغة البند أنه تحدث عن "حصر السلاح" وليس عن "احتواء السلاح" كما يتم الترويج، كذلك تحدث عن "المناطق اللبنانية كافة" وليس عن "شمال الليطاني".







في السياق، وبحسب مصدرين ديبلوماسيين عربيين، تم التوافق بين اعضاء الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في القاهرة في 24 شباط، أي بعد أسبوع على القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء، بناء على ما ستعرضه قيادة الجيش.







الرئيس سعد الحريري في بيروت اليوم، صمت واستقبالات طغى عليها الطابع الديبلوماسي، وغدا كلام، فماذا سيقول عن تيار المستقبل؟ وهل سيعود إلى الحياة السياسية من باب الإنتخابات النيابية؟ أم سيكتفي بترداد ما قاله السنة الفائتة من أن " كل شي بوقتو حلو"؟





مقدمة "الجديد"







في ظل غيابه السياسي منذ سنوات وحضوره السنوي التقليدي في ذكرى الرابع عشر من شباط يعود سعد إلى بيت الوسط.







ولكن عودته هذه السنة تأتي على ايقاع تصعيد استباقي واشكالية القت بظلها على عودة الرجل من بوابة الحديث عن لقاءات احمد الحريري بحزب الله بين نفي وتأكيد ما يفتح باب الترقب لكلمة يفترض ان تكون مفصلية في حياته السياسية فعلى عتبة ذكرى الرابع عشر من شباط.







وفي تقليد اصبح مؤخرا متوارثا سنة بعد سنة عاد الرئيس سعد الحريري الى بيروت المدينة التي احتضنت يوما أحزان تياره السياسي كما سبق لها أن هللت لافراحه وهي المدينة التي شهدت ايضا على انتصاراته السياسية وانكساراته المرحلية.







ومن بيت الوسط افتتح لقاءاته اليوم من رأس الخيط الدبلوماسي مع السفير الاميركي ميشال عيسى وتوالى سيل اللقاءات الدبلوماسية من الروسي الى الفرنسي والاسباني وصولا الى المنسقة الخاصة للامم المتحدة قبل استراحة منتصف النهار واستئناف لقاءات المساء اللبنانية وفي احاديثه مع السفراء كان تأكيد من الالتزام بالاعتدال ورفض التطرف.







وفي معلومات الجديد أن زيارة الحريري سوف تمتد لايام عدة وستكون مفتوحة على مروحة كبيرة من اللقاءات بالاضافة الى زيارة الرؤساء.







ولكن المعطى الاساسي يبقى في كيفية صرف مفاعيل الزيارة الحريرية على الارض السياسية اللبنانية وهو ما ستظهر بوادر معطياته في الكلمة المرتقبة للحريري وفيها سيحدد بوصلة اتجاهاته السياسية وموقفه النهائي من الاستحقاق الانتخابي.







وعلى زمن بدء المهلة الدستورية افتتح اليوم الرئيس نبيه بري بورصة الترشيحات إذ تقدم بأول طلب ترشيح رسمي عن دائرة صور الزهراني في رسالة استباقية ترمي الى نفض اليد من أي شبهة مبيتة لتطيير الاستحقاق او تعطيله وتأجيله.







وحتى لا يكون الترشيح من باب التأجيل أعاد التأكيد امام وفد نقابة المحامين انه متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من ايار المقبل.







لكن الموعد المعلن يبدو خاضعا لاكثر من نقاش وتفسير وبدا لافتا أن وزير الداخلية أحال أوراق الانتخابات النيابية الى هيئة التشريع والاستشارات لتحديد مصيرها وتحصين مستقبلها بعيدا عن احتمالات الطعن مستقبلا.مؤكدا أن لا شيء يمنع إجراءها وسيستنفد كل الطرق القانونية لهذا الهدف.







ومن خطوط الانتخابات الحامية الى موعد الاثنين المنتظر في جلسة لمجلس الوزراء تقف فيها الحكومة امام اختبارين : ميداني واجتماعي فخطة حصرية السلاح ستكون على طاولة البحث انطلاقا من زيارات قائد الجيش الخارجية واستكمالا لتنفيذ القرارات الحكومية وقرار ملف تصحيح رواتب القطاع العام سيفتح على النقاش التزاما بتعهدات اطلقتها الحكومة بعد تحركات الشارع.







وفي الاثناء يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته ميونخ والمشاركة في مؤتمر الامن ومن هناك وعلى زمن المفاوضات الاميركية الايرانية اكد التزام لبنان بالدعوة الى شرق اوسط خال من الاسلحة النووية ومواصلة دعم حظرها واقامة منطقة خالية منها ومن سائر اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.







وفي أولى نتائج زيارة نتنياهو الى واشنطن هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ على خلفية عدم إصدار العفو عن نتنياهو المتهم بقضايا فساد. وبصيغة الآمر الناهي توجه إليه قائلا :يجب أن يخجل من نفسه كان عليه أن يصدر العفو.







وفي رده أعلن هرتزوغ أن العفو عن نتنياهو قيد المراجعة .







وفي مواعيد ترامب المقبلة ترؤسه مجلس السلام في التاسع عشر من شباط الحالي وفيه عدد من القادة والرؤساء العرب وعلى جدول استحقاقاتهم للمنطقة استمرار الدفع للجهود الدبلوماسية ومنع الحرب بغطاء الوساطة والديبلوماسية القائمة.









Advertisement