حزب الله وخطة التخفّيسياسياً

كتب طوني عيسى في" الجمهورية": في دهاليز الاتصال المعقّدة التي تربط طهران ب " " واضح أنّ الجانبين قرّرا اعتماد خطط متشابهة: إضاعة الوقت."حزب الله" يوحي بأنّه في صدد التبدّل من داخل القيادة، ملمّحاً ضمناً إلى أنّه سيتخلّى عن السلاح، بمعنى أن يتمّ احتواؤه في مخازنه، وتمسك الدولة بالمفاتيح تحت إشراف لجنة معينة، ووفق صيغة تسووية. وتترافق هذه الإيحاءات مع ورشة حزبية تنظيمية بدأت بتنحية وفيق صفا ورموز آخرين، وتظهير الشخصيات المعروفة بطبيعتها السياسية والحوارية، تحت قيادة الشيخ نعيم . المسألة تتعلق بمحاولة «الحزب » تجنّب الضربة الوشيكة، عندما يتبين أنّه ليس في وارد التعاون مع الدولة في مسألة السلاح شمال الليطاني. والاثنين المقبل، سيعلن العماد رودولف هيكل هذه الخطة في ، محاولاً تحديد محطات زمنية لها، ضمن الإمكانات التي يعتقد أنّ الجيش يمتلكها، ومراعاةً بقدر الإمكان للوعود التي قطعها للأميركيين في زيارته الأخيرة لواشنطن. ستكون جلسة مجلس الوزراء المقررة الإثنين المقبل أقرب إلى "ساعة الحقيقة" التي ستكشف مدى قدرة تدبيرالمخارج استباقاً لأي صدمة. فإذا كان الحزب يراهن على إضاعة الوقت فيمقاربته لملف نزع السلاح أو حصره، فسيكون خطراً جداً أن تعتمد هي أيضاً مناورة إضاعة الوقت في الداخل، لعل أمراً ما يسقط من السماء ويحل المشكلة بأعجوبة. فالبلد ومعه بكامله يصطدم بجداول زمنية أميركية إسرائيلية يصعب الرهان على سقوطها. فإذا جاءت خطة الجيش خالية من الآليات التنفيذية الواضحة في شمال الليطاني، فإن نتنياهو العائد "غاضباً"من كما تردد، لأن لم يلب رغباته بتنفيذ الضربات العسكرية الحاسمة فوراً، سيمنح نفسه المبرر لشن عملية عسكرية طاحنة في ، فينهي السجال الدائر حول السلاح بقوة النيران.