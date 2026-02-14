تيار المستقبل يحيي الذكرى 21 لاستشهاد الحريري.. حشود شعبية وسياسية واجراءات أمنية وسط بيروت

بدأت الوفود الشعبية تتقاطر الى ساحة الشهدار، في وسط ، لإحياء الذكرى 21 على استشهاد الرئيس رفيق ورفاقه، رافيعن أعلام ، وصور ، الذي من المتوقع ان يكون له كلمة سياسية.





كما زار الرئيس فؤاد السنيورة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقرأ الفاتحة عن روحه.





كما زار الضريح وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي. وزار وفد من " " وتكتل "الجمهورية القوية"، صباح اليوم، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في ذكرى استشهادهوضمّ الوفد الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، والوزيرة السابقة مي شدياق، الوزير السابق جو سركيس، والنائب إيلي خوري.وأشار حاصباني إلى أن "ذكرى الرابع عشر من شباط محطة وطنية جامعة لاستذكار القضية التي استشهد من أجلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي قضية الدولة السيدة الحرة والمستقلة الجامعة لكل أبنائها"، مشدداً على أن هذه المناسبة هي لتجديد الالتزام بمشروع الدولة القوية والمؤسسات الشرعية".