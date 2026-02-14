"مهرجان الشحار": خلفيات انتخابية تثير الجدل

أثار تنظيم مهرجان شعبي اليوم في ذكرى "معارك " التي حصلت عام 1984 موجة استغراب واستنكار لدى أكثر من جهة سياسية، رأت في الخطوة تناقضاً واضحاً مع مسار المصالحة الذي كان قد أُنجز سابقاً في الجبل بهدف إقفال صفحة تلك المرحلة المؤلمة وتحصين السلم الأهلي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الانتقادات لم تقتصر على مضمون المناسبة، بل طالت توقيتها ودلالاته السياسية، إذ اعتبرت مصادر متابعة أن إحياء الذكرى بهذا الشكل يحمل رسائل تتجاوز البعد التذكاري أو التوثيقي، ليدخل في إطار التوظيف السياسي المرتبط بالاستحقاقات المقبلة.

وتشير اوساط مطلعة إلى أن تنظيم المهرجان يأتي في سياق حشد القواعد الشعبية وشدّ العصب، أكثر مما يندرج ضمن مسار المصالحة الذي يفترض أن يرسّخ خطاب التهدئة ويبتعد عن استحضار محطات الانقسام.

وفي المقابل، لم تصدر مواقف رسمية تفصيلية من الجهة المنظمة تشرح أهداف الحدث أو تردّ على الانتقادات.

وتُطرح في الكواليس تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة ستنعكس توتراً سياسياً أو إعلامياً في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل حساسية الذاكرة الجماعية المرتبطة بالحرب، وما تحمله من تداعيات على المزاج الشعبي والتوازنات المحلية.

