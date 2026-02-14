فضل الله: ذكرى رفيق الحريري محطة لتوحيد اللبنانيين في مواجهة المخاطر

دعا العلامة السيد ، في بيان، الى أن "تكون ذكرى استشهاد محطة لتوحيد اللبنانيين في مواجهة المخاطر التي تتهددهم في وجودهم ومستقبل بلدهم وخصوصاً تلك الآتية من العدو الاسرائيلي".



ورأى أن "من علامات الوفاء الأساسية للشهيد هو العمل على أساس التطلعات التي كان يسعى لتحقيقها وعلى رأسها بناء بلد قوي ينهض وفق الأسس العلمية والتربوية ومن خلال قيم العدل والحق على المستوى الساسي والاقتصادي".



وشدد على" أننا نمر بمرحلة هي الاخطر في تاريخ بلدنا وبالتالي علينا الاستفادة من كل لتجسيد الوحدة الداخلية وترسيخها في إطار تأمين مظلة راعية للبلد وعلى رأس هذه المحطات ذكرى الرئيس التي نتطلع دائماً أن تجمعنا تحت سقف الوحدة الاسلامية والوحدة الوطنية حماية للبنان بكل مكوناته وطوائفه وجماعاته".

Advertisement