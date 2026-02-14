الحريري من بيت الوسط: لبنان تعب ونتمنى له الوصول إلى بر الأمان

قال ، اليوم السبت، من إن " تعب وعانى جدًا طيلة السنوات الماضية".



وأضاف : "نتمنى أن يصل لبنان إلى برّ الأمان"، معربًا عن تقديره للجماهير التي توافدت إلى ساحة للمشاركة في الفعاليات، رغم الظروف الجوية، واصفًا المشهد بأنه "بكبر القلب".



وتابع الحريري مخاطباً الحشود في بيت الوسط: إن شاء الله سنبقى دائماً مع بعضنا وأنتم وأشكركم على محبتكم.