هذه نتيجة الهيكل العظمي الذي عُثر عليه أمس في كفرشوبا!

أفادت مندوبة " "، أنّه بعد التأكّد وإجراء الفحوصات اللازمة للهيكل العظمي الذي عُثر عليه يوم أمس في بلدة كفرشوبا، تبيّن أنّه لا يعود لإنسان، بل هو عبارة عن عظام حيوانية تعود لغزال.

Advertisement