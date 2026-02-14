وكيل لـحزب الله داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
14-02-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "زمان
إسرائيل
" تقريراً جديداً سردَ فيه تفاصيل تتعلق بعملية اختطاف قيادي من الجماعة الإسلامية في
لبنان
قبل أيام، من قبل الجيش
الإسرائيلي
.
التقرير يقول إن "إسرائيل انحرفت عن روتينها المعتاد في عملياتها العسكرية في لبنان، من خلال لجوئها لتنفيذ عملية اختطاف في عمق أراضيه، حيث ألقت قوة خاصة القبض في قرية تبعد 10 كيلومترات عن الحدود
الإسرائيلية
على ناشط بارز في الجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لجماعة الإخوان
المسلمين
".
ويقول التقرير إنّ "الجماعة الإسلامية تعمل في السنوات الأخيرة تحت رقابة
حزب الله
، ونجحت بتجنيد العديد من النشطاء في السنوات الأخيرة من
التيار
السني"، وأضاف: "هذه العملية لم تكن الوحيدة، فبعد ساعات، قتل الجيش ناشطين اثنين من حزب الله في عمليتين منفصلتين، وإن ما يبدو عملية روتينية تتمثل بالقضاء على عناصره قد يُعقّد الأمور بشكل كبير بالنسبة لإسرائيل، ويضع
الحكومة اللبنانية
في موقف حرج".
ويقول التقرير إن "حزب الله، رغم وضعه الصعب، هو أقوى من أي قوة أخرى في البلاد، حيث يضع مقتل مزيد من اللبنانيين الحكومة في موقف صعب للغاية"، مشيراً إلى أنَّ "الجمهور في لبنان يرى أن الجيش الإسرائيلي يعملُ بحرية على الأراضي
اللبنانية
من دون أي رد فعل من حكومتهم، خصوصاً عندما يُقتل مدنيون"، وتابع: "من وجهة نظر الحزب، فهذه هي الحجة النهائية للاستمرار في امتلاك أسلحته كدرع لبنان".
وأوضح التقرير أن "التجارب السابقة تثبت أن الحزب هو الوحيد الذي نجح في مواجهة إسرائيل، وليس
الجيش اللبناني
"، مشيراً إلى أنَّ "استمرار قتل اللبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي يُساهم بتعميق الانقسام الداخلي اللبناني بين حزب الله والفصائل والجماعات الأخرى، لأنها لم تدفع الثمن حتى الآن، بل هو وحده من دفعه، مما يجعل لبنان ما بعد الحرب بلداً شديد الحساسية لأي حدث".
وختم التقرير بالقول إنَّ "الجماعة الإسلامية اللبنانية، قد تصبح في مرحلة ما وكيلاً للوكلاء، أي أن حزب الله سيحاول استخدامها ضد إسرائيل، ليس فقط من لبنان، بل أيضاً من
سوريا
، مما يفسّر عملية الاختطاف المذكورة، إلى حين التوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
15/02/2026 02:49:30
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان
15/02/2026 02:49:30
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15/02/2026 02:49:30
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
15/02/2026 02:49:30
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
المسلمين
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
17:02 | 2026-02-14
14/02/2026 05:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
Lebanon 24
القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
16:57 | 2026-02-14
14/02/2026 04:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كارين" غادرت ولم تعد.. هل شاهدتموها؟
Lebanon 24
"كارين" غادرت ولم تعد.. هل شاهدتموها؟
16:53 | 2026-02-14
14/02/2026 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية للجيش.. استرداد مبلغ بقيمة 200 ألف دولار
Lebanon 24
عملية أمنية للجيش.. استرداد مبلغ بقيمة 200 ألف دولار
16:46 | 2026-02-14
14/02/2026 04:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. عبوات إسرائيلية تستهدفُ أحد المنازل
Lebanon 24
في الجنوب.. عبوات إسرائيلية تستهدفُ أحد المنازل
16:44 | 2026-02-14
14/02/2026 04:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
04:40 | 2026-02-14
14/02/2026 04:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
01:30 | 2026-02-14
14/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:02 | 2026-02-14
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-02-14
القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
16:53 | 2026-02-14
"كارين" غادرت ولم تعد.. هل شاهدتموها؟
16:46 | 2026-02-14
عملية أمنية للجيش.. استرداد مبلغ بقيمة 200 ألف دولار
16:44 | 2026-02-14
في الجنوب.. عبوات إسرائيلية تستهدفُ أحد المنازل
16:36 | 2026-02-14
"ضربة معلم" من بري
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
15/02/2026 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24