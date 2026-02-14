تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ

Lebanon 24
14-02-2026 | 12:00
A-
A+
وكيل لـحزب الله داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
وكيل لـحزب الله داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "زمان إسرائيل" تقريراً جديداً سردَ فيه تفاصيل تتعلق بعملية اختطاف قيادي من الجماعة الإسلامية في لبنان قبل أيام، من قبل الجيش الإسرائيلي.


التقرير يقول إن "إسرائيل انحرفت عن روتينها المعتاد في عملياتها العسكرية في لبنان، من خلال لجوئها لتنفيذ عملية اختطاف في عمق أراضيه، حيث ألقت قوة خاصة القبض في قرية تبعد 10 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية على ناشط بارز في الجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين".


ويقول التقرير إنّ "الجماعة الإسلامية تعمل في السنوات الأخيرة تحت رقابة حزب الله، ونجحت بتجنيد العديد من النشطاء في السنوات الأخيرة من التيار السني"، وأضاف: "هذه العملية لم تكن الوحيدة، فبعد ساعات، قتل الجيش ناشطين اثنين من حزب الله في عمليتين منفصلتين، وإن ما يبدو عملية روتينية تتمثل بالقضاء على عناصره قد يُعقّد الأمور بشكل كبير بالنسبة لإسرائيل، ويضع الحكومة اللبنانية في موقف حرج".


ويقول التقرير إن "حزب الله، رغم وضعه الصعب، هو أقوى من أي قوة أخرى في البلاد، حيث يضع مقتل مزيد من اللبنانيين الحكومة في موقف صعب للغاية"، مشيراً إلى أنَّ "الجمهور في لبنان يرى أن الجيش الإسرائيلي يعملُ بحرية على الأراضي اللبنانية من دون أي رد فعل من حكومتهم، خصوصاً عندما يُقتل مدنيون"، وتابع: "من وجهة نظر الحزب، فهذه هي الحجة النهائية للاستمرار في امتلاك أسلحته كدرع لبنان".


وأوضح التقرير أن "التجارب السابقة تثبت أن الحزب هو الوحيد الذي نجح في مواجهة إسرائيل، وليس الجيش اللبناني"، مشيراً إلى أنَّ "استمرار قتل اللبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي يُساهم بتعميق الانقسام الداخلي اللبناني بين حزب الله والفصائل والجماعات الأخرى، لأنها لم تدفع الثمن حتى الآن، بل هو وحده من دفعه، مما يجعل لبنان ما بعد الحرب بلداً شديد الحساسية لأي حدث".


وختم التقرير بالقول إنَّ "الجماعة الإسلامية اللبنانية، قد تصبح في مرحلة ما وكيلاً للوكلاء، أي أن حزب الله سيحاول استخدامها ضد إسرائيل، ليس فقط من لبنان، بل أيضاً من سوريا، مما يفسّر عملية الاختطاف المذكورة، إلى حين التوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب ⁧‫لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المسلمين

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-02-14
Lebanon24
16:57 | 2026-02-14
Lebanon24
16:53 | 2026-02-14
Lebanon24
16:46 | 2026-02-14
Lebanon24
16:44 | 2026-02-14
Lebanon24
16:36 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24