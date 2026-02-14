السفارة الأسترالية: فقدان الحريري لا يزال محسوسًا في لبنان

كتبت السفارة الاوسترالية في على صفحتها على منصة "أكس": "لا يزال فقدان محسوسًا عميقًا في جميع أنحاء . بعد واحد وعشرين عاما من اغتياله، وضع نائب السفير كيلسال والسكرتير الثاني كريغ إكليل الزهور في قبره نيابة عن السفارة الأوسترالية".

