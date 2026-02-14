سلام ورئيس وزراء هولندا بحثا دعم الجيش اللبناني وتعزيز العلاقات الثنائية

التقى سلام على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس وزراء مملكة ديك شوف، حيث جرى البحث في استمرار الدعم والأوروبي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية.



وقد اكد رئيس وزراء هولندا مشاركة بلاده في المرتقب عقده في آذار.



وبدوره شكر الرئيس سلام هولندا على دعمها المستمر للجيش، كما أعرب عن رغبة في تعزيز علاقاته مع هولندا في سائر المجالات.



