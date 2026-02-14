تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بري يتصل بالحريري
Lebanon 24
14-02-2026
|
08:11
تلقى
الرئيس سعد الحريري
اليوم، اتصالا هاتفيا من
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، لمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، جرى خلاله عرض آخر المستجدات في البلاد.
