الحواط: الوفاء لشهادة الحريري يكون بإرساء الإستقرار وبناء دولة القانون

كتب النائب على موقع "أكس": "بعد ٢١ سنة على إستشهاده يبقى حاضراً لا يغيب. نفتقد اليوم رجل الدولة والإنفتاح والإعتدال والإنماء الذي آمن أن لا أحد أكبر من وطنه. الوفاء لشهادته يكون بإرساء الإستقرار وبناء والعلم والثقافة".

