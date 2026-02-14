تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحريري استقبل دريان وجنبلاط.. ماذا قال الأخير عن الانتخابات؟

Lebanon 24
14-02-2026 | 09:12
A-
A+
الحريري استقبل دريان وجنبلاط.. ماذا قال الأخير عن الانتخابات؟
الحريري استقبل دريان وجنبلاط.. ماذا قال الأخير عن الانتخابات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط"، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإسلامية علي الجناني.
 

وهنأ المفتي دريان الرئيس الحريري بسلامة العودة، وجرى عرض لآخر التطورات والأوضاع العامة في البلاد.


جنبلاط
 

وكان الرئيس الحريري قد استقبل النائب السابق وليد جنبلاط، ترافقه السيدة نورا جنبلاط وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.


بعد اللقاء، قال جنبلاط: "اشتقنا للشيخ سعد الحريري، وهذا البيت سيبقى مرجعا للوطنيين ولتيار الاعتدال، وسيستمر هذا البيت بالرغم من كل العقبات، في النهاية لا شيء يدوم".

 
سئل: هل هناك انتخابات أم لا؟


أجاب: "هناك انتخابات ونحن جاهزون لكل شيء".

 
سئل: هل سيشارك الشيخ سعد بالانتخابات؟


أجاب: "لم آت لأسأله إن كان سيشارك أم لا، أتيت أستأنس بالشيخ سعد، تعرفون علاقتي القديمة، منذ أيام الشيخ رفيق إلى الشيخ سعد، أيام النضال الكبيرة التي ناضلنا فيها منذ 14 آذار وإلى هذا اليوم، فلا تدخلوني بالتفاصيل".


سئل: الرئيس الحريري تحدث اليوم عن اتفاق الطائف، فهل تجدون إمكانية اليوم لتطبيقه؟


أجاب: "يطبَق الاتفاق. الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار، باعتراف القيادة المركزية السانتكوم، وحتى أن الأميركيين يوجهون التحية للجيش اللبناني، إلا أن التشكيك يأتي من بعضنا في الداخل. ونحيي الشيخ سعد اليوم على كل كلمته، ولكن تحيّته إلى أهل الجنوب كانت ممتازة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن مشاركة "المستقبل" في الانتخابات النيابية.. ماذا قال أحمد الحريري؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى استشهاد الحريري.. ماذا قال سلام؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انهيار المبنى في طرابلس... ماذا قال الحريري؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: من اغتال الحريري أراد اغتيال لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 02:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

الجيش اللبناني

الأميركيين

الرئيس سعد

بيت الوسط

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-02-14
Lebanon24
16:57 | 2026-02-14
Lebanon24
16:53 | 2026-02-14
Lebanon24
16:46 | 2026-02-14
Lebanon24
16:44 | 2026-02-14
Lebanon24
16:36 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24