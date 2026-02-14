الحريري استقبل دريان وجنبلاط.. ماذا قال الأخير عن الانتخابات؟

استقبل ، بعد ظهر اليوم في " "، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق، في حضور رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإسلامية علي الجناني.





وهنأ المفتي دريان الرئيس الحريري بسلامة العودة، وجرى عرض لآخر التطورات والأوضاع العامة في البلاد.











وكان الرئيس الحريري قد استقبل النائب السابق ، ترافقه السيدة نورا جنبلاط وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.





بعد اللقاء، قال جنبلاط: "اشتقنا للشيخ ، وهذا البيت سيبقى مرجعا للوطنيين ولتيار الاعتدال، وسيستمر هذا البيت بالرغم من كل العقبات، في النهاية لا شيء يدوم".





سئل: هل هناك انتخابات أم لا؟





أجاب: "هناك انتخابات ونحن جاهزون لكل شيء".





سئل: هل سيشارك الشيخ سعد بالانتخابات؟





أجاب: "لم آت لأسأله إن كان سيشارك أم لا، أتيت أستأنس بالشيخ سعد، تعرفون علاقتي القديمة، منذ أيام الشيخ رفيق إلى الشيخ سعد، أيام النضال الكبيرة التي ناضلنا فيها منذ 14 آذار وإلى هذا اليوم، فلا تدخلوني بالتفاصيل".





سئل: الرئيس الحريري تحدث اليوم عن اتفاق ، فهل تجدون إمكانية اليوم لتطبيقه؟





أجاب: "يطبَق الاتفاق. يقوم بجهد جبار، باعتراف القيادة المركزية السانتكوم، وحتى أن يوجهون التحية للجيش اللبناني، إلا أن التشكيك يأتي من بعضنا في الداخل. ونحيي الشيخ سعد اليوم على كل كلمته، ولكن تحيّته إلى أهل الجنوب كانت ممتازة".

