أهالي بلدة زوطر الغربية اعترضوا دورية لليونيفيل

اعترض أهالي بلدة الغربية دورية لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" بعدما دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ويُشار إلى أنّ منطقة عمل لا تشمل بلدة زوطر الغربية.

