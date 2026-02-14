وزير الصناعة يفتتح منطقة الكورة التكنولوجية في كفرحزير

قصّ وصاحب المشروع ضو وعدد من الوزراء والنواب ورؤساء بلديات وشخصيات عسكرية وسياسية واقتصادية شريط الافتتاح، ايذاناً بإطلاق أعمال اقامة التكنولوجية في بلدة كفرحزير.وألقى الوزير كلمة قال فيها: "ما يقوم به فادي ضو اليوم في مهمّ جداً على صعيد ، بعد مشروعه الأول في حومال. ها هو اليوم ينقل هذه التجربة الرائدة الى كفرحزير في الكورة. ولدى تسلّمي مهامي الوزارية في 8 شباط من العام الماضي، حدّدت أولويّتين وهما تحفيز وتطوير صناعات لبنان التقليديّة، وتطوير الصناعات التكنولوجية التي هي أساس لمستقبل الصناعة . وتجعل من لبنان مركزاً يستقطب الاستثمارات، ويخفّف من هجرة شبابنا المتعلّم من لبنان. وبعد عشرة ايام على تسلّمي ، زرت مدينة حومال التكنولوجية، وأعدّت احدى تقريراً متلفزاً عن المشروع وكان هذا اثباتاً على اهمية الصناعات التكنولوجية التي تحتاج الى يد عاملة كفؤة ومتعلمة وهذا ما يتميز به شباب وشابات لبنان" .وختم: "ان تطوير مناطق صناعية تكنولوجية هو مدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم".