لبنان

وزير الصناعة يفتتح منطقة الكورة التكنولوجية في كفرحزير

Lebanon 24
14-02-2026 | 10:02
وزير الصناعة يفتتح منطقة الكورة التكنولوجية في كفرحزير
قصّ وزير الصناعة جو عيسى الخوري وصاحب المشروع الدكتور فادي ضو وعدد من الوزراء والنواب ورؤساء بلديات وشخصيات عسكرية وسياسية واقتصادية شريط الافتتاح، ايذاناً بإطلاق أعمال اقامة منطقة الكورة التكنولوجية في بلدة كفرحزير.

وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة قال فيها: "ما يقوم به فادي ضو اليوم في الكورة مهمّ جداً على صعيد لبنان، بعد مشروعه الأول في حومال. ها هو اليوم ينقل هذه التجربة الرائدة الى كفرحزير في الكورة. ولدى تسلّمي مهامي الوزارية في 8 شباط من العام الماضي، حدّدت أولويّتين وهما تحفيز وتطوير صناعات لبنان التقليديّة، وتطوير الصناعات التكنولوجية التي هي أساس لمستقبل الصناعة اللبنانية. وتجعل من لبنان مركزاً يستقطب الاستثمارات، ويخفّف من هجرة شبابنا المتعلّم من لبنان. وبعد عشرة ايام على تسلّمي وزارة الصناعة، زرت مدينة حومال التكنولوجية، وأعدّت احدى المحطات تقريراً متلفزاً عن المشروع وكان هذا اثباتاً على اهمية الصناعات التكنولوجية التي تحتاج الى يد عاملة كفؤة ومتعلمة وهذا ما يتميز به شباب وشابات لبنان" .

وختم: "ان تطوير مناطق صناعية تكنولوجية هو مدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم".
 
