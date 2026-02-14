تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عن "حزب الله" ولقائه مع الشرع.. ماذا كشف الحريري؟
Lebanon 24
14-02-2026
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الرئيس سعد الحريري
إنه "لا توجد أجواء انتخابية في البلد"، مشيراً إلى أن "خروجه من السياسة سببه عدم وجود شريكٍ في البلد".
كلامُ
الحريري
جاء خلال دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط، مساء اليوم السبت، وذلك بعد إلقائه كلمة من ساحة الشهداء في الذكرى الـ21 لاستشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ورداً على سؤال عما إذا كان "
المستقبل
" سيتحالف مع شخصيات مستقلة أو أحزاب حليفة له، أجاب الحريري: "لم يعد هناك حلفاء ولا يمكن الحديث عن ترشيحات قبل التأكد من أن الانتخابات ستحصُل".
وتابع: "لا نريد استباق الأمور في موضوع التحالفات للانتخابات، وما يهمنا هو أن نثبت موقع
تيار
المستقبل في الانتخابات المقبلة".
إلى ذلك، نفى الحريري حصول لقاءات مع "
حزب الله
"، وقال: "الحزب جزء من المكون اللبناني وداخل الحكومة يوجد حوار مع الأحزاب الشيعية".
وكشف الحريري أنه كان سيزور الرئيس السوري أحمد
الشرع
في زيارة رسمية، لكنه حصلت ضربة على
إيران
في حزيران 2025 وتم إرجاء الزيارة، وأضاف: "
سوريا
أمامها مشوار طويل ونحن حريصون على وحدة سوريا وأمام الشرع تحديات كثيرة".
وعن الوضع في جنوب
لبنان
وغزة، قال الحريري: "ما يقومُ به العدو
الإسرائيلي
في غزة والجنوب هو جريمة حرب.. الدولة
اللبنانية
تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان".
وتابع: "يجب تطبيق اتفاقية الهُدنة، وتبين أن الدولة تحمي الجميع وما تقوم به الحكومة لحصر السلاح أمر جيد والمهم تعزيز الاستقرار في البلد وتعزيز دور الدولة".
وفي سياق آخر، قال الحريري إنه "لم ندخل كطرفٍ بأي نزاعٍ بين الدول العربية"، مشيراً إلى أنه "كان يتمنى تشكيل حكومة إختصاصيين كالحكومة الحالية"، مؤكداً أن "البلد بحاجة الى إصلاحات، كما أنه يجب تطبيق اتفاق الطائف"، وأضاف: "أقول إنّ هذا الاتفاق ليس في خطر والمملكة العربية
السعودية
تحميه وهي منخرطة وتتابع ما يجري في لبنان".
