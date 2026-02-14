عن "حزب الله" ولقائه مع الشرع.. ماذا كشف الحريري؟

قال إنه "لا توجد أجواء انتخابية في البلد"، مشيراً إلى أن "خروجه من السياسة سببه عدم وجود شريكٍ في البلد".



كلامُ جاء خلال دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط، مساء اليوم السبت، وذلك بعد إلقائه كلمة من ساحة الشهداء في الذكرى الـ21 لاستشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ورداً على سؤال عما إذا كان " " سيتحالف مع شخصيات مستقلة أو أحزاب حليفة له، أجاب الحريري: "لم يعد هناك حلفاء ولا يمكن الحديث عن ترشيحات قبل التأكد من أن الانتخابات ستحصُل".

وتابع: "لا نريد استباق الأمور في موضوع التحالفات للانتخابات، وما يهمنا هو أن نثبت موقع المستقبل في الانتخابات المقبلة".

إلى ذلك، نفى الحريري حصول لقاءات مع " "، وقال: "الحزب جزء من المكون اللبناني وداخل الحكومة يوجد حوار مع الأحزاب الشيعية".





وكشف الحريري أنه كان سيزور الرئيس السوري أحمد في زيارة رسمية، لكنه حصلت ضربة على في حزيران 2025 وتم إرجاء الزيارة، وأضاف: " أمامها مشوار طويل ونحن حريصون على وحدة سوريا وأمام الشرع تحديات كثيرة".



وعن الوضع في جنوب وغزة، قال الحريري: "ما يقومُ به العدو في غزة والجنوب هو جريمة حرب.. الدولة تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان".

وتابع: "يجب تطبيق اتفاقية الهُدنة، وتبين أن الدولة تحمي الجميع وما تقوم به الحكومة لحصر السلاح أمر جيد والمهم تعزيز الاستقرار في البلد وتعزيز دور الدولة".

وفي سياق آخر، قال الحريري إنه "لم ندخل كطرفٍ بأي نزاعٍ بين الدول العربية"، مشيراً إلى أنه "كان يتمنى تشكيل حكومة إختصاصيين كالحكومة الحالية"، مؤكداً أن "البلد بحاجة الى إصلاحات، كما أنه يجب تطبيق اتفاق الطائف"، وأضاف: "أقول إنّ هذا الاتفاق ليس في خطر والمملكة العربية تحميه وهي منخرطة وتتابع ما يجري في لبنان".





