في منطقة لبنانية.. ختم "مركز تجميل" بالشمع الأحمر (صور)

في إطار الإجراءات الهادفة إلى مكافحة المخالفات وحماية السلامة العامة، دهمت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب ، وبمؤازرة مفتّش من ، مركز تجميل في محلة التيرو – ، عائد للمدعوة (هـ. ع.)، لبنانية الجنسية.





وجرى ضبط ثلاث ماكينات ليزر وماكينة لشفط الدهون مجهولة المصدر، تُستخدم لعلاج البشرة والتنحيف، إضافة إلى كمية من الإبر وعبوات الفيلر والبوتوكس مهربة وغير مرخّصة من قبل وزارة الصحة.





وتم ختم المركز المذكور بالشمع الأحمر، بناءً لإشارة المختص.

