لبنان
في منطقة لبنانية.. ختم "مركز تجميل" بالشمع الأحمر (صور)
Lebanon 24
14-02-2026
|
11:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار الإجراءات الهادفة إلى مكافحة المخالفات وحماية السلامة العامة، دهمت دورية من مديرية
جبل لبنان
الإقليمية – مكتب
بعبدا
، وبمؤازرة مفتّش من
وزارة الصحة
، مركز تجميل في محلة التيرو –
الشويفات
، عائد للمدعوة (هـ. ع.)، لبنانية الجنسية.
وجرى ضبط ثلاث ماكينات ليزر وماكينة لشفط الدهون مجهولة المصدر، تُستخدم لعلاج البشرة والتنحيف، إضافة إلى كمية من الإبر وعبوات الفيلر والبوتوكس مهربة وغير مرخّصة من قبل وزارة الصحة.
وتم ختم المركز المذكور بالشمع الأحمر، بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
