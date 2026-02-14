انتخابياً.. ما الجديد في صيدا؟

يقولُ مصدر سياسي بارز إنه حتى الآن، لم تبدأ التحركات الفعلية في المدينة، لاسيما أن مسألة الاتجاه نحو الانتخابات ليست محسومة.



ويلفت المصدر إلى أنّه لم تجرِ بعد أي اتصالات مع أي طرف لتنسيق تحالفات بين الأطياف السياسية في المدينة، مشيراً إلى أن الأمور ستتبلور لاحقاً.



وحتى الآن، فإن ترشيحاً وحيداً صدر من المدينة وهو للصيدلي عمر الذي خسر معركة عام 2025، بينما لم يحسم النائب الخيارات الانتخابية والتحالفات، حتى الآن ، والأمر نفسه ينسحب على النائب ، بينما ترشيح "ثابت".