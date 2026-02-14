بالصورة.. انهيار جزء من مبنى في الشويفات

شهدت ، اليوم السبت، انهياراً لجزء من مبنى يقع في نقطة قريبة من .

وذكرت المعلومات الأولية أنّ الحادثة اقتصرت على الماديات، إذ تضررت سيارة كانت مركونة في المكان.

وبعد الحادثة، وجّهت بلدية نداء طلبت فيه من المواطنين إخلاء المبنى المذكور كإجراء احترازي.