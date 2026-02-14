إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة

تتجه الأنظار بعد ظهر يوم غد الإثنين إلى القصر في بعبدا، حيث يلتئم ، لمناقشة جدول أعمال من ثلاثين بندًا، يتصدّرها الاستماع إلى التقرير الشهري للجيش بشأن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وذلك بالتزامن مع كلمة مرتقبة لأمين عام " " نعيم قاسم.

وبحسب مصدر سياسي متابع، فإن جلسة الحكومة هذه المرّة تكتسب أهميّة خاصّة كونها تأتي مباشرة بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته إلى كلّ من الاميركية والمملكة العربية .

في سياق آخر، أشارت معلومات امس الى انه تم التوافق بين اعضاء اللجنة الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في القاهرة في موعد مبدئي في 24 شباط علماً انه كان مقرراً مبدئياً سابقاً أن يعقد هذا الاجتماع التحضيري في الدوحة، من دون اتضاح أسباب تبديل مكان انعقاده.

وتوقع مصدر مطلع لـ "الأنباء الكويتية" أن يتم حسم الأمور خلال هذا الأسبوع الذي تنتظره أكثر من محطة مهمة، من تثبيت الانتخابات إلى خطة انتشار الجيش في شمال الليطاني إقرار خطة قيادة الجيش في مجلس الوزراء.

وقال مصدر ديبلوماسي ان تخطط للبقاء طويلا في المنطقة الحدودية وتكريسها كشريط خال من السكان، وتغيير طبيعتها الجغرافية الخضراء المعروفة بكثرة الأشجار والنباتات. من خلال عمليات رش المبيدات الكيماوية على المنطقة المتاخمة للحدود الدولية.

وأضاف المصدر: "لفتت جهات دولية عدة نظر المسؤولين في إلى عمليات تدعيم للمراكز الخمسة التي رفضت إسرائيل إخلاءها بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الكامل قبل نحو عام، وفقا للاتفاق الذي وقع في 27 تشرين الثاني من عام 2024".

وكذلك استحدث جيش الاحتلال مركزاً سادساً، فيما أشار المصدر إلى أنّ "عمليات التدعيم والتجهيز التي تتم في هذه المواقع لا تشير إلى نية إسرائيلية بالانسحاب منها في المدى القريب، ما يخلق واقعا يعيد فرض توازنات جديدة لتجنب تكريس الاحتلال ضمن الأراضي . ومن هنا، فإن استمرار هذه السياسات العدوانية قد يدفع الدولة اللبنانية إلى التخلي عن المرونة التي تمارسها في المحادثات الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتوفير الأمن والاستقرار لمنطقة الجنوب عموما، ولسكان البلدات الحدودية خصوصا، الذين يعيشون حالة التشرد خارج بلداتهم ومنازلهم".

وكتبت "نداء الوطن": تتجه الأنظار إلى مضمون وتفاصيل الخطة التي سيعرضها قائد الجيش على مجلس الوزراء ،لمعرفة ما إذا كانت ستلبّي تطلعات المجتمعين العربي والغربي، ولا سيما واشنطن وتل أبيب، وربما تؤثر سلبًا أو إيجابًا على مؤتمر باريس المزمع لدعم الجيش والقوى الأمنية في الخامس من آذار المقبل.

كما أنّ مواقف أمين عام "الحزب" ستكون بدورها محلّ متابعة، وفقًا للمصدر نفسه، فإذا اعتمد خطابًا عقلانيًا وهادئًا تكون جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واتصالاته، قد نجحت في ضمان تمرير الجلسة بسلاسة، أمّا في حال واصل قاسم لغة التصعيد والتهديد والوعيد فهذا يعني أننا على موعد مع المزيد من العرقلة لمسار بسط سلطة الأراضي اللبنانية كافة.