تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة

Lebanon 24
14-02-2026 | 22:58
A-
A+
إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة
إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار بعد ظهر يوم غد الإثنين إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يلتئم مجلس الوزراء، لمناقشة جدول أعمال من ثلاثين بندًا، يتصدّرها الاستماع إلى التقرير الشهري للجيش بشأن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وذلك بالتزامن مع كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم.
 
وبحسب مصدر سياسي متابع، فإن جلسة الحكومة هذه المرّة تكتسب أهميّة خاصّة كونها تأتي مباشرة بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته إلى كلّ من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية.
 
في سياق آخر، أشارت معلومات امس الى انه تم التوافق بين اعضاء اللجنة الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في القاهرة في موعد مبدئي في 24 شباط علماً انه كان مقرراً مبدئياً سابقاً أن يعقد هذا الاجتماع التحضيري في الدوحة، من دون اتضاح أسباب تبديل مكان انعقاده.
 
وتوقع مصدر مطلع لـ "الأنباء الكويتية" أن يتم حسم الأمور خلال هذا الأسبوع الذي تنتظره أكثر من محطة مهمة، من تثبيت الانتخابات إلى خطة انتشار الجيش في شمال الليطاني إقرار خطة قيادة الجيش في مجلس الوزراء.
 
وقال مصدر ديبلوماسي ان إسرائيل تخطط للبقاء طويلا في المنطقة الحدودية وتكريسها كشريط خال من السكان، وتغيير طبيعتها الجغرافية الخضراء المعروفة بكثرة الأشجار والنباتات. من خلال عمليات رش المبيدات الكيماوية على المنطقة المتاخمة للحدود الدولية.
وأضاف المصدر: "لفتت جهات دولية عدة نظر المسؤولين في لبنان إلى عمليات تدعيم للمراكز الخمسة التي رفضت إسرائيل إخلاءها بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الكامل قبل نحو عام، وفقا للاتفاق الذي وقع في 27 تشرين الثاني من عام 2024".
 
 
وكذلك استحدث جيش الاحتلال مركزاً سادساً، فيما أشار المصدر إلى أنّ "عمليات التدعيم والتجهيز التي تتم في هذه المواقع لا تشير إلى نية إسرائيلية بالانسحاب منها في المدى القريب، ما يخلق واقعا يعيد فرض توازنات جديدة لتجنب تكريس الاحتلال ضمن الأراضي اللبنانية. ومن هنا، فإن استمرار هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية قد يدفع الدولة اللبنانية إلى التخلي عن المرونة التي تمارسها في المحادثات الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتوفير الأمن والاستقرار لمنطقة الجنوب عموما، ولسكان البلدات الحدودية خصوصا، الذين يعيشون حالة التشرد خارج بلداتهم ومنازلهم".
وكتبت "نداء الوطن": تتجه الأنظار إلى مضمون وتفاصيل الخطة التي سيعرضها قائد الجيش على مجلس الوزراء ،لمعرفة ما إذا كانت ستلبّي تطلعات المجتمعين العربي والغربي، ولا سيما واشنطن وتل أبيب، وربما تؤثر سلبًا أو إيجابًا على مؤتمر باريس المزمع لدعم الجيش والقوى الأمنية في الخامس من آذار المقبل.
 
كما أنّ مواقف أمين عام "الحزب" ستكون بدورها محلّ متابعة، وفقًا للمصدر نفسه، فإذا اعتمد خطابًا عقلانيًا وهادئًا تكون جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واتصالاته، قد نجحت في ضمان تمرير الجلسة بسلاسة، أمّا في حال واصل قاسم لغة التصعيد والتهديد والوعيد فهذا يعني أننا على موعد مع المزيد من العرقلة لمسار بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجاح مؤتمر دعم الجيش رهن "الخطة" التي سيعرضها على الحكومة لإقرارها وإرجاء الاجتماع التحضيري إلى 24 شباط
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم مكان وموعد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم دبلوماسي للبنان وملفات زيارة لودريان بين "الفجوة المالية "ومؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رعاية ماكرون لمؤتمر دعم الجيش رسالة فرنسية قوية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-02-15
Lebanon24
02:45 | 2026-02-15
Lebanon24
02:30 | 2026-02-15
Lebanon24
02:30 | 2026-02-15
Lebanon24
02:15 | 2026-02-15
Lebanon24
02:00 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24