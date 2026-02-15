تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-02-2026
|
01:30
photos
لفت مصدر وزاري إلى أنّ الحكومة لا تزال تبحث في ملف الزيادات على الرواتب، وتعمل على اقتراح حلول لاختيار الأنسب منها، بما يضمن إعطاء الموظفين والعسكريين حقوقهم، من دون أن يترك ذلك أثراً كارثياً على
المالية العامة
للدولة.
وفي هذا الإطار، طُرح اقتراح يقضي بإقرار زيادة تُمنح ضمن بطاقة خاصة، على غرار التعميم 158، بحيث يكون الجزء الأكبر من الزيادة داخل هذه البطاقة، ويُصار إلى استخدامها في مختلف
نقاط البيع
في كل المناطق
اللبنانية
، على أن يُطلب من جميع هذه المراكز التجارية الالتزام بهذا النظام.
وأشار المصدر إلى أنّ هذا الطرح لم يُحسم بعد، ولا يزال مجرّد اقتراح من بين عدة اقتراحات، كونه يحتاج أولاً إلى تهيئة الأرضية اللازمة للعمل به، لناحية إقناع القطاع العام، وثانياً إلى تجهيز المؤسسات بالأنظمة المطلوبة لضمان حسن التطبيق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
