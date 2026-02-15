تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-02-2026 | 01:30
A-
A+
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر وزاري إلى أنّ الحكومة لا تزال تبحث في ملف الزيادات على الرواتب، وتعمل على اقتراح حلول لاختيار الأنسب منها، بما يضمن إعطاء الموظفين والعسكريين حقوقهم، من دون أن يترك ذلك أثراً كارثياً على المالية العامة للدولة.
 

وفي هذا الإطار، طُرح اقتراح يقضي بإقرار زيادة تُمنح ضمن بطاقة خاصة، على غرار التعميم 158، بحيث يكون الجزء الأكبر من الزيادة داخل هذه البطاقة، ويُصار إلى استخدامها في مختلف نقاط البيع في كل المناطق اللبنانية، على أن يُطلب من جميع هذه المراكز التجارية الالتزام بهذا النظام.
 

وأشار المصدر إلى أنّ هذا الطرح لم يُحسم بعد، ولا يزال مجرّد اقتراح من بين عدة اقتراحات، كونه يحتاج أولاً إلى تهيئة الأرضية اللازمة للعمل به، لناحية إقناع القطاع العام، وثانياً إلى تجهيز المؤسسات بالأنظمة المطلوبة لضمان حسن التطبيق.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"المالية" أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة أو بطاقات الائتمان المصرفي وOnline
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: سنوفر الليرة السورية الجديدة في حال زيادة الطلب عليها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: لا يمكننا الانسحاب من أراضينا وفقاً للقانون لذلك اقترحنا إنشاء منطقة اقتصادية حرة بقواعد خاصة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تسوية سياسية قيد البحث لقانون الانتخاب: تأجيل الانتخابات لشهرين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المالية العامة

نقاط البيع

اللبنانية

التزام

حسن ا

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-02-15
Lebanon24
02:45 | 2026-02-15
Lebanon24
02:30 | 2026-02-15
Lebanon24
02:30 | 2026-02-15
Lebanon24
02:15 | 2026-02-15
Lebanon24
02:00 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24