Najib Mikati
لبنان

لقاءات سرّية وترتيبات انتخابية مع حزب مسيحي بارز

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-02-2026 | 01:45
أفادت معلومات بأن مرشّحاً شمالياً شاباً ووريثاً سياسياً عقد خلال الفترة الماضية لقاءاً سرّياً مع قيادات في حزب مسيحي بارز، في إطار مساعٍ لترتيب أوراقه الانتخابية استعداداً للاستحقاق النيابي المقبل.
 

وبحسب المعطيات، حصل المرشّح على وعود بتأمين بلوك انتخابي كامل من الأصوات لصالحه، إضافة إلى الأصوات المضمونة التي يستند إليها ضمن قاعدته الشعبية في محاولة لضمان فوزه.
 

غير أنّ المشهد الانتخابي في الدائرة التي ينتمي تحديداً يتّسم بمنافسة حادّة، إذ تُسجَّل محاولات جدّية لمنع أي فرصة أمامه للفوز في الاستحقاق النيابي. إذ برزت في المقابل جهة منافسة تعمل على تقارب واضح وصريح مع الحزب المسيحي نفسه، سعياً لانتزاع الدعم وتوظيفه لمصلحتها في السباق الانتخابي.
 

وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ الجهة المنافسة نفسها باشرت سلسلة زيارات واتصالات مع وجوه سياسية تقليدية تتمتّع بثقل سياسي في الدائرة، بهدف تحصيل أي دعم ممكن، من دون أن تتبلور حتى الآن نتائج حاسمة على هذا المسار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
