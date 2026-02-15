لقاءات سرّية وترتيبات انتخابية مع حزب مسيحي بارز

أفادت معلومات بأن مرشّحاً شمالياً شاباً ووريثاً سياسياً عقد خلال الفترة الماضية لقاءاً سرّياً مع قيادات في حزب بارز، في إطار مساعٍ لترتيب أوراقه استعداداً للاستحقاق النيابي المقبل.



وبحسب المعطيات، حصل المرشّح على وعود بتأمين بلوك انتخابي كامل من الأصوات لصالحه، إضافة إلى الأصوات المضمونة التي يستند إليها ضمن قاعدته الشعبية في محاولة لضمان فوزه.



غير أنّ المشهد الانتخابي في الدائرة التي ينتمي تحديداً يتّسم بمنافسة حادّة، إذ تُسجَّل محاولات جدّية لمنع أي فرصة أمامه للفوز في الاستحقاق النيابي. إذ برزت في المقابل جهة منافسة تعمل على تقارب واضح وصريح مع نفسه، سعياً لانتزاع الدعم وتوظيفه لمصلحتها في السباق الانتخابي.



وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ الجهة المنافسة نفسها باشرت سلسلة زيارات واتصالات مع وجوه سياسية تقليدية تتمتّع بثقل سياسي في الدائرة، بهدف تحصيل أي دعم ممكن، من دون أن تتبلور حتى الآن نتائج حاسمة على هذا المسار.