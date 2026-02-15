تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحاج حسن: الانتخابات محطة مفصليّة

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:23
الحاج حسن: الانتخابات محطة مفصليّة
شدد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن على أن "السيادة لا تكون مجتزأة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد سيادة والإسرائيلي ما زال يحتل أرضنا، ويقتل شعبنا لا سيما الأطفال والنساء منهم، ويتسلل إلى قرانا ويدمر المنازل ويخطف المواطنين، ويعتدي بشكل يومي على أهلنا وقرانا ووطننا، ويحتفظ بأسرانا القابعين في سجونه، ويمنعنا ويشترط علينا بعملية إعادة الإعمار".
 
 
ورأى الحاج حسن أنَّ "السيادة لا تكتمل بهذه الطريقة، والدولة التي تريد أن تبسط سيادتها وتحمي مواطنيها، عليها أن تحميهم بشكل فعلي لا بالكلام والشعارات"، وقال: "وبالتالي، فإن كل الكلام الذي نسمعه عن بسط لسيادة الدولة، هو الآن في تجاه الداخل اللبناني وليس باتجاه العدو الصهيوني، علماً أن مفهوم السيادة يكمُن في أن تقوم الدولة بفعل التصدي عندما يعتدي أحد على بلدنا، وهذا ليس موجوداً الآن".


وخلال لقاء في المريجة، أكد الحاج حسن أنَّ "المقاومة تحمي السيادة والعدو هو من ينتهك السيادة"، وقال: "عندما نشأت المقاومة في الستينيات والسبعينيات، فذلك لأن سيادتنا انتهكت، ولأن الدولة في حينه لم تقم بدورها في حماية السيادة، وبالتالي على المسؤولين أن يقوموا بدورهم في حماية السيادة كي يقتنع المواطنون بما يسمعونه من خطابات".


وفي ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، رأى الحاج حسن أن "الهدف من هذه الانتخابات هو أن نرفع عدد أصوات نواب كتلتي الثنائي الوطني وحلفائنا إلى أوسع مدى ممكن، كي لا نسمح للفريق الآخر أن يتحكّم بالسلطة أكثر"، وأضاف: "لذلك، فإن الانتخابات محطة مفصلية، لا سيما وأننا في ظرف حساس ومعقد ومصيري، وهذا يحتّم علينا أن نستند إلى خمس مرتكزات وهم، الثبات والصبر والبناء والعمل والدعاء بيقين وإيمان".

مواضيع ذات صلة
لقاؤه مع نتنياهو محطة مفصلية...ترامب: حزب الله يتصرّف بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: للبدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: حضورنا السياسي في الدولة ثابت ولن نقطّع علاقاتنا مع المسؤولين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين الحاج حسن على

إعادة الإعمار

الإسرائيلي

الحاج حسن

المقاومة

إسرائيل

الثنائي

حسن على

