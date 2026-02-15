تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحاج حسن: الانتخابات محطة مفصليّة
Lebanon 24
15-02-2026
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس تكتل نواب
بعلبك
الهرمل
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
حسين الحاج حسن على
أن "السيادة لا تكون مجتزأة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد سيادة والإسرائيلي ما زال يحتل أرضنا، ويقتل شعبنا لا سيما الأطفال والنساء منهم، ويتسلل إلى قرانا ويدمر المنازل ويخطف المواطنين، ويعتدي بشكل يومي على أهلنا وقرانا ووطننا، ويحتفظ بأسرانا القابعين في سجونه، ويمنعنا ويشترط علينا بعملية
إعادة الإعمار
".
ورأى
الحاج حسن
أنَّ "السيادة لا تكتمل بهذه الطريقة، والدولة التي تريد أن تبسط سيادتها وتحمي مواطنيها، عليها أن تحميهم بشكل فعلي لا بالكلام والشعارات"، وقال: "وبالتالي، فإن كل الكلام الذي نسمعه عن بسط لسيادة الدولة، هو الآن في تجاه الداخل اللبناني وليس باتجاه العدو الصهيوني، علماً أن مفهوم السيادة يكمُن في أن تقوم الدولة بفعل التصدي عندما يعتدي أحد على بلدنا، وهذا ليس موجوداً الآن".
وخلال لقاء في المريجة، أكد الحاج حسن أنَّ "
المقاومة
تحمي السيادة والعدو هو من ينتهك السيادة"، وقال: "عندما نشأت المقاومة في الستينيات والسبعينيات، فذلك لأن سيادتنا انتهكت، ولأن الدولة في حينه لم تقم بدورها في حماية السيادة، وبالتالي على المسؤولين أن يقوموا بدورهم في حماية السيادة كي يقتنع المواطنون بما يسمعونه من خطابات".
وفي ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، رأى الحاج حسن أن "الهدف من هذه الانتخابات هو أن نرفع عدد أصوات نواب كتلتي
الثنائي
الوطني وحلفائنا إلى أوسع مدى ممكن، كي لا نسمح للفريق الآخر أن يتحكّم بالسلطة أكثر"، وأضاف: "لذلك، فإن الانتخابات محطة مفصلية، لا سيما وأننا في ظرف حساس ومعقد ومصيري، وهذا يحتّم علينا أن نستند إلى خمس مرتكزات وهم، الثبات والصبر والبناء والعمل والدعاء بيقين وإيمان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاؤه مع نتنياهو محطة مفصلية...ترامب: حزب الله يتصرّف بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث
Lebanon 24
لقاؤه مع نتنياهو محطة مفصلية...ترامب: حزب الله يتصرّف بشكل سيِّىء وسنرى ما سيحدث
15/02/2026 19:39:04
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: للبدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات
Lebanon 24
الحاج حسن: للبدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات
15/02/2026 19:39:04
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
Lebanon 24
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
15/02/2026 19:39:04
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: حضورنا السياسي في الدولة ثابت ولن نقطّع علاقاتنا مع المسؤولين
Lebanon 24
الحاج حسن: حضورنا السياسي في الدولة ثابت ولن نقطّع علاقاتنا مع المسؤولين
15/02/2026 19:39:04
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين الحاج حسن على
إعادة الإعمار
الإسرائيلي
الحاج حسن
المقاومة
إسرائيل
الثنائي
حسن على
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري التقى الفرزلي
Lebanon 24
الحريري التقى الفرزلي
11:48 | 2026-02-15
15/02/2026 11:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
Lebanon 24
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
11:45 | 2026-02-15
15/02/2026 11:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
11:36 | 2026-02-15
15/02/2026 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
Lebanon 24
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
11:27 | 2026-02-15
15/02/2026 11:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2026-02-15
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
11:48 | 2026-02-15
الحريري التقى الفرزلي
11:45 | 2026-02-15
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
11:36 | 2026-02-15
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
11:27 | 2026-02-15
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
11:26 | 2026-02-15
عبد الرحمن أحمد حندوش غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24