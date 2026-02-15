الحريري استقبلت ماهر شبايطة مع وفد من فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا

استقبلت السيدة بهية ، في دارتها في الهلالية، وفداً من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية في منطقة برئاسة أمين سر فتح والمنظمة في المنطقة ماهر شبايطة، في زيارة تعزية وتضامن لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد ، بحضور منسق عام في صيدا والجنوب مازن حشيشو والمكلف بملف المخيمات والتجمعات الفلسطينية وليد صفدية.







وعبر أعضاء الوفد عن "الوفاء لذكرى الرئيس الشهيد الحريري ودوره الوطني الكبير في والمنطقة"، مجددين "الالتزام بقيم التضامن والوحدة الوطنية التي جسدها خلال مسيرته الإنسانية والوطنية ودعمه للقضية الفلسطينية".







وتداول الجانبان بآخر المستجدات على الساحتين والفلسطينية، وبأوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صيدا، كما تناولا موضوع تقليصات خدمات الأونروا وتأثير هذه الإجراءات على حياة اللاجئين وحقوقهم الأساسية، مؤكدين "ضرورة دعم الوكالة وضمان استمرار دورها الإنساني والخدماتي".







وفي ختام الزيارة، شكرت الحريري الوفد وأكدت "أهمية تعزيز التضامن والتواصل اللبناني الفلسطيني، والحفاظ على قيم الوحدة الوطنية وفاء لذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري".



