لبنان

الحريري استقبلت ماهر شبايطة مع وفد من فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا

Lebanon 24
15-02-2026 | 08:30
الحريري استقبلت ماهر شبايطة مع وفد من فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا
استقبلت السيدة بهية الحريري، في دارتها في الهلالية، وفداً من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة صيدا برئاسة أمين سر فتح والمنظمة في المنطقة ماهر شبايطة، في زيارة تعزية وتضامن لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو والمكلف بملف المخيمات والتجمعات الفلسطينية وليد صفدية.



وعبر أعضاء الوفد عن "الوفاء لذكرى الرئيس الشهيد الحريري ودوره الوطني الكبير في لبنان والمنطقة"، مجددين "الالتزام بقيم التضامن والوحدة الوطنية التي جسدها خلال مسيرته الإنسانية والوطنية ودعمه للقضية الفلسطينية".



وتداول الجانبان بآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وبأوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صيدا، كما تناولا موضوع تقليصات خدمات الأونروا وتأثير هذه الإجراءات على حياة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، مؤكدين "ضرورة دعم الوكالة وضمان استمرار دورها الإنساني والخدماتي".



وفي ختام الزيارة، شكرت الحريري الوفد وأكدت "أهمية تعزيز التضامن والتواصل اللبناني الفلسطيني، والحفاظ على قيم الوحدة الوطنية وفاء لذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
