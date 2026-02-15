تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحريري استقبلت ماهر شبايطة مع وفد من فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا
Lebanon 24
15-02-2026
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت السيدة بهية
الحريري
، في دارتها في الهلالية، وفداً من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية
واللجان الشعبية في منطقة
صيدا
برئاسة أمين سر فتح والمنظمة في المنطقة ماهر شبايطة، في زيارة تعزية وتضامن لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
، بحضور منسق عام
تيار
المستقبل
في صيدا والجنوب مازن حشيشو والمكلف بملف المخيمات والتجمعات الفلسطينية وليد صفدية.
وعبر أعضاء الوفد عن "الوفاء لذكرى الرئيس الشهيد الحريري ودوره الوطني الكبير في
لبنان
والمنطقة"، مجددين "الالتزام بقيم التضامن والوحدة الوطنية التي جسدها خلال مسيرته الإنسانية والوطنية ودعمه للقضية الفلسطينية".
وتداول الجانبان بآخر المستجدات على الساحتين
اللبنانية
والفلسطينية، وبأوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صيدا، كما تناولا موضوع تقليصات خدمات الأونروا وتأثير هذه الإجراءات على حياة اللاجئين
الفلسطينيين
وحقوقهم الأساسية، مؤكدين "ضرورة دعم الوكالة وضمان استمرار دورها الإنساني والخدماتي".
وفي ختام الزيارة، شكرت الحريري الوفد وأكدت "أهمية تعزيز التضامن والتواصل اللبناني الفلسطيني، والحفاظ على قيم الوحدة الوطنية وفاء لذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
Lebanon 24
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
15/02/2026 19:41:23
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري تدعو إلى إلغاء مرسوم الضم والفرز في منطقة الوسطاني - صيدا
Lebanon 24
الحريري تدعو إلى إلغاء مرسوم الضم والفرز في منطقة الوسطاني - صيدا
15/02/2026 19:41:23
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين
15/02/2026 19:41:23
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تسلمت من السعودي كتاباً يوثق مسيرته بعنوان "صيدا حكاية حب"
Lebanon 24
بهية الحريري تسلمت من السعودي كتاباً يوثق مسيرته بعنوان "صيدا حكاية حب"
15/02/2026 19:41:23
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رفيق الحريري
الفلسطينيين
الفلسطينية
اللبنانية
المستقبل
فلسطين
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري التقى الفرزلي
Lebanon 24
الحريري التقى الفرزلي
11:48 | 2026-02-15
15/02/2026 11:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
Lebanon 24
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
11:45 | 2026-02-15
15/02/2026 11:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
11:36 | 2026-02-15
15/02/2026 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
Lebanon 24
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
11:27 | 2026-02-15
15/02/2026 11:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2026-02-15
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
11:48 | 2026-02-15
الحريري التقى الفرزلي
11:45 | 2026-02-15
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
11:36 | 2026-02-15
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
11:27 | 2026-02-15
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
11:26 | 2026-02-15
عبد الرحمن أحمد حندوش غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24