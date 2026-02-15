حمادة: السيادة الان للإسرائيلي فقط في ظل هذا المنهج والسلوك

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة "أننا قادمون على استحقاق انتخابي يمثل محطة مهمة في مشروع ، التي يراد استهدافها وتوجيه طعنة لها ضمن مشروع اضعافها".







كلام حمادة جاء خلال الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد خليل محمد شمس، في مجمع سيد في الهرمل وقال: "يراد من خلال الانتخابات ايجاد كتلة شيعية في المجلس النيابي مختلفة عن الثنائي الوطني، تحمل اهدافا تنسجم مع مشروعهم المستقبلي، الذي يتوهمون انهم سينجزونه وهو تسليم الى الاسرائيلي"، مؤكدا، "مهما حاولوا وبذلوا جهدهم، فلن يستطيعوا ان يلحقوا اي اذى بهذا الجسد المتماسك على مستوى البيئة، ونحن نتحرك تحت مظلة هذه القيادة الحكيمة التي تعرف متى وأين وكيف تتحرك في اللحظة المناسبة".







واعتبر أن "ما جاء في خطاب في ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق ، يثبت لنا جميعا، ولبعض اللبنانيين، ان احدا في لبنان لا يستطيع ان يلغي احدا اخر، وأن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، وانه مرحب ضمن سياق العمل السياسي لاي لبناني، على ان ينسجم مع الاهداف الكبرى بحفظ هذا الكيان، وليس تسليمه للإسرائيلي والمشروع الصهيو- اميركي".







اضاف: "نحن منفتحون على اي نقاش له علاقة بقوة لبنان وقدرته، ولكن ان يكون حقيقيا لتكون هذه الدولة قوية ومقتدرة تحمي كل اللبنانيين ومصالحهم ووجودهم".







وقال حمادة: "ليس كافيا ان نذهب لنتحرك على ارض الجنوب تحت عنوان ان الدولة بسطت سيادتها، ونحن نتخير الطرق، كي لا نمر على الموقع الذي يجثم عليه الاسرائيلي، ثم نتحدث اننا بسطنا سيادة هذه الارض".







وأردف: "نقولها بالفم الملآن أن السيادة الان في ظل هذا المنهج وهذا السلوك، هي للإسرائيلي فقط على كل لبنان وليس على جنوب نهر الليطاني رغم كل الشعارات والصراخ، واللبنانيون يرون ذلك".







حضر الاحتفال، علماء دين، عوائل الشهداء، وفعاليات وحشد من الأهالي، وتخلله مشاهد لوصية الشهيد شمس وكلمة العائلة القاها شقيقه حمزة ومجلس عزاء حسيني للقارئ علي اسكندر.

