اعتصام لأهالي الموقوفين الاسلاميين في ساحة النور... ومسيرات في عرسال ووقفة في صيدا

نفذ أهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاماً وسط في للمطالبة بإقرار العفو العام، ورفعوا صورا لعدد من الموقوفين.

وطالب المشاركون بـ"عدالة شاملة لا تستثني احدا"، وبـ"إطلاق موقوفين من والمنية وطرابلس والبقاع والجنوب".

وفي ، جالت شوارع البلدة، ورفع المشاركون صور .

أما في ، فقد شارك عدد من الأشخاص في وقفة في المدينة، ورفعوا صور .