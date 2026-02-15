الموسوي: المقاومة قوية ومستمرة رغم حجم الضغوط عليها

أكد عضو "تكتل الهرمل" النائب إبراهيم الموسوي أن " الإسلامية، على الرغم من حجم الضغوط عليها ماليًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، قوية ومستمرة، ولو كان بإمكان العدو علينا لفعل ولكنه بعون اللَّه لن يقدر".



وسأل خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل" " في بلدة حورتعلا: "بما أنكم تقولون بأننا هُزِمنا، لماذا تسعون عبر الموفدين لمفاوضتنا على السلاح؟ أميركا وكل أتباعها منافقون".



ورأى الموسوي أن "ثبات الجمهورية الإسلامية وصمودها، وموقف السيد القائد الخامنئي الذي لم يلن، هو الذي أجَّل العدوان عليها، وهي دولة قوية وصامدة ومقتدرة وجاهزة للرد على أي عدوان".

