تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
البعريني: آن الاوان لاقرار خطة إنقاذ عاجلة لعكار
Lebanon 24
15-02-2026
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد النائب
وليد البعريني
على أنّ "ذكرى
الرابع عشر
من شباط تبقى راسخة في وجدان كلّ لبناني، فهي ليست محطة لاستذكار الرّئيس الشّهيد
رفيق الحريري
فحسب، بل مناسبة لتجديد الالتزام بثوابته الوطنية، وفي مقدّمها
مشروع الدولة
والمؤسسات، والتمسّك باتفاق
الطائف
وتكريس حصرية السلاح بيد الدولة" .
كلام البعريني جاء خلال سلسلة لقاءات واستقبالات عقدها في
عكار
، حيث تناول جملة من الملفات الإنمائية الملحّة، مؤكدًا أنّ "الدولة لا ينبغي أن تنتظر وقوع الكارثة كي تتحرّك، كما حصل في ملف الأبنية المهدّدة في
طرابلس
، بل المطلوب اعتماد نهج استباقي يدرأ المخاطر قبل تفاقمها" .
وأشار إلى أنّ "الواقع الحياتي في عكار، سواء على مستوى الطبابة والتعليم، أو لجهة البنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتفاقمة، يفرض تحرّكًا متكاملاً وخطة واضحة المعالم". ودعا في هذا السياق إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في عكار، بجدول أعمال من بند واحد عنوانه: "خطة الإنقاذ والنهوض بعكار"، على أن تفضي إلى مقرّرات عملية يبدأ تنفيذها فورًا، بعيدًا من الوعود والتأجيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعريني: التعزية لا تكفي والمطلوب خطة عاجلة
Lebanon 24
البعريني: التعزية لا تكفي والمطلوب خطة عاجلة
15/02/2026 19:42:04
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: الحملة ضد رئيس الجمهورية تستهدف الدولة ومطار القليعات أولوية لعكار
Lebanon 24
البعريني: الحملة ضد رئيس الجمهورية تستهدف الدولة ومطار القليعات أولوية لعكار
15/02/2026 19:42:04
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة يوجّه مؤازرة عاجلة للمزارعين في عكار بعد الفيضانات
Lebanon 24
وزير الزراعة يوجّه مؤازرة عاجلة للمزارعين في عكار بعد الفيضانات
15/02/2026 19:42:04
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارعو عكار يطالبون بتعويضات عاجلة ودعم حكومي
Lebanon 24
مزارعو عكار يطالبون بتعويضات عاجلة ودعم حكومي
15/02/2026 19:42:04
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد البعريني
مجلس الوزراء
مشروع الدولة
اتفاق الطائف
رفيق الحريري
رفيق الحري
الرابع عشر
الحريري
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري التقى الفرزلي
Lebanon 24
الحريري التقى الفرزلي
11:48 | 2026-02-15
15/02/2026 11:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
Lebanon 24
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
11:45 | 2026-02-15
15/02/2026 11:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
11:36 | 2026-02-15
15/02/2026 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
Lebanon 24
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
11:27 | 2026-02-15
15/02/2026 11:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2026-02-15
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
11:48 | 2026-02-15
الحريري التقى الفرزلي
11:45 | 2026-02-15
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
11:36 | 2026-02-15
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
11:27 | 2026-02-15
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
11:26 | 2026-02-15
عبد الرحمن أحمد حندوش غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24