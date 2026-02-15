البعريني: آن الاوان لاقرار خطة إنقاذ عاجلة لعكار

شدّد النائب على أنّ "ذكرى من شباط تبقى راسخة في وجدان كلّ لبناني، فهي ليست محطة لاستذكار الرّئيس الشّهيد فحسب، بل مناسبة لتجديد الالتزام بثوابته الوطنية، وفي مقدّمها والمؤسسات، والتمسّك باتفاق وتكريس حصرية السلاح بيد الدولة" .















كلام البعريني جاء خلال سلسلة لقاءات واستقبالات عقدها في ، حيث تناول جملة من الملفات الإنمائية الملحّة، مؤكدًا أنّ "الدولة لا ينبغي أن تنتظر وقوع الكارثة كي تتحرّك، كما حصل في ملف الأبنية المهدّدة في ، بل المطلوب اعتماد نهج استباقي يدرأ المخاطر قبل تفاقمها" .















وأشار إلى أنّ "الواقع الحياتي في عكار، سواء على مستوى الطبابة والتعليم، أو لجهة البنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتفاقمة، يفرض تحرّكًا متكاملاً وخطة واضحة المعالم". ودعا في هذا السياق إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في عكار، بجدول أعمال من بند واحد عنوانه: "خطة الإنقاذ والنهوض بعكار"، على أن تفضي إلى مقرّرات عملية يبدأ تنفيذها فورًا، بعيدًا من الوعود والتأجيل".

