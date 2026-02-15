بالصور... غرق مركب بالكامل كان على متنه شخصان

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:

تلقت غرفة عمليات للدفاع المدني، عند الساعة 7:30 من ، اتصالًا يُفيد عن غرق مركب صيد في مرفأ . وعلى الأثر، توجّهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تبيّن أنّ المركب قد غرق بالكامل وكان على متنه شخصان.

وقد تم إنقاذ أحدهما وهو بحالة جيدة، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الآخر الذي لا يزال في عداد المفقودين.