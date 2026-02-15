تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شيخ العقل: للتمسك بنهجنا التاريخي والتوحيدي وبهويتنا المعروفية وبالمصير المشترك

Lebanon 24
15-02-2026 | 10:07
شيخ العقل: للتمسك بنهجنا التاريخي والتوحيدي وبهويتنا المعروفية وبالمصير المشترك
شيخ العقل: للتمسك بنهجنا التاريخي والتوحيدي وبهويتنا المعروفية وبالمصير المشترك photos 0
رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى أن "ذكرى الشحّار الغربي عملية ارتبطت بوجدان الموحدين الدروز، ولا رغبة في استعادتها وإحيائها على مستوى الطائفة سوى بالوفاء للتضحيات والتمسّك بالأرض والمقدّسات، وتأكيد الانتصار للمصالحة الوطنية، والعيش المشترك، والشراكة الوطنية والروحية والانسانية، وبأن يبقى الجبل نموذجاً حيّاً للوطن".



كلامه ورد خلال إحياء ذكرى الشحّار الغربي، بلقاء ديني جرى في مقام الامير السيد عبد الله التنوخي في عبيه، مساء يوم الذكرى أمس، الى جانب مشاركة حشد كبير من مشايخ الطائفة من مختلف مناطق الجبل ووادي التيم، في مقدمتهم، الشيخ القاضي نعيم حسن والمشايخ الاجلاّء: أبو زين الدين حسن غنّام، أبو فايز أمين مكارم، أبو محمود سعيد فرج، أبو حسن عادل النمر، ماجد ابو سعد، حمد برغشة ممثلا والده الشيخ الجليل أبو حمد جميل برغشة، إضافة الى مشايخ قضاة في المحاكم المذهبية، واعضاء في المجلس المذهبي، وفي الهيئة الدينية الاستشارية لمشيخة العقل. 



شيخ العقل


واستهل شيخ العقل اللقاء بالحديث عن معنى احياء الذكرى في المقام "لأخذ العبر من التاريخ، ومن دور الامير السيد التنوخي، وما غرسه للموحدين والاجيال المتعاقبة من مبادئ، وتأكيد الحاجة الى الغرف من معين تعاليمه الدينية والروحية والايمانية والفكرية والفلسفية، واقتفاء أثره والاقتداء بنهجه".



أضاف: "إننا نعلّق أهمية كبيرة على دور المجلس المذهبي بلجنتيه الدينية والثقافية خصوصاً، وكلية الامير السيد عبد الله التنوخي للعلوم التوحيدية، من اجل تفعيل هذا الدور، في ظل ما يواجه المنطقة ومن ضمنها طائفتنا المعروفية من تحديّات جمّة، تقتضي منّا جميعاً صون قيّمنا الدينية والمجتمعية، والمحافظة على الإرث التوحيدي، والتمسّك بهويتنا العربية والاسلامية".



وختم: "إنّ تعاظم المخاطر من حولنا، يجعلنا نتمسك أكثر فأكثر بهذا النهج، وبتاريخ طائفتنا الناصع، والتبصّر من خلالهما بأحوالنا وما يجب فعله، وتوقنا الدائم لترسيخ وحدة الكلمة والصف على كافة المستويات، وعدم إغفال همّنا المصيري المشترك".



كما قدّم الشيخ ماجد ابو سعد حديثاً دينياً معمّقاً وشاملاً، مركّزا على سيرة ونهج الامير السيد التنوخي وتعاليمه الدينية وإرشاداته الروحية والاجتماعية، المستقاة من "يقينيات القرآن الكريم" ومبادئ الإسلام الحنيف، وضرورة التمسك بها أكثر من أي وقت مضى. 



تعازٍ 



وشارك شيخ العقل اليوم في مأتم المرحوم ابو فيصل رفيق رشيد الاعور، والد رئيس بلدية قرنايل فيصل الاعور، وذلك في خلية البلدة، على رأس وفد من أعضاء في المجلس المذهبي ومشايخ، الى جانب مشاركة النائب هادي ابو الحسن، الوزير السابق صالح الغريب وفاعليات من المنطقة، وعدد كبير من مشايخ واهالي البلدة. 



وقد أمّ الشيخ أبي المنى الصلاة وإلى جانبه المصلّي الشيخ أجود منذر، ليوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة في البلدة.



كما أدّى واجب التعزية في الباروك بالمرحومتين الشيخة ورد قاسم محمود، والشيخة فضيلة حلاوي أرملة المرحوم أبو عصام عزت كرباج.
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
