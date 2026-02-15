هيئة ادارية جديدة لرابطة موظفي الادارة العامة

فاز 15 عضواً للهيئة الإدارية الجديدة لرابطة موظفي الادارة العامة بالتزكية، فيما تنافست اليوم ضمن العملية جوزفين مسلم، عن مقعد محافظة ، اسفرت نتيجتها عن فوز الاخير واكتمال عدد اعضاء الهيئة المؤلف من 16عضواً.







والفائزون هم: عن المقاعد التسعة للادارات العامة: وليد الشعار: مالية، سلام يونس: تربية، ماري : شؤون اجتماعية، رائد : مالية، ربيع : طاقة، الياس بستاني: خارجية، جوسلين يمين: داخلية، شانتال عقل: صناعة، وسام الامين: اشغال.







مقعد محافظتي الجنوب والنبطية: مسلم عبيد







مقعد اجهزة الرقابة: غيدا سليمان







مقعد محافظتي وعكار: ربى الشفشق







مقعد اجهزة الرقابة: حُسن الحداد







مقعد محافظتي وجبل : زياد برشان







مقعد الفنيين: خالد عانوتي







مقعد محافظة البقاع: علي صالح.

