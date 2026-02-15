تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هيئة ادارية جديدة لرابطة موظفي الادارة العامة
Lebanon 24
15-02-2026
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز 15 عضواً للهيئة الإدارية الجديدة لرابطة موظفي الادارة العامة بالتزكية، فيما تنافست اليوم ضمن العملية
الانتخابية
جوزفين مسلم،
علي صالح
عن مقعد محافظة
البقاع
، اسفرت نتيجتها عن فوز الاخير واكتمال عدد اعضاء الهيئة المؤلف من 16عضواً.
والفائزون هم: عن المقاعد التسعة للادارات العامة: وليد الشعار: مالية، سلام يونس: تربية، ماري
عيسى
: شؤون اجتماعية، رائد
حمادة
: مالية، ربيع
بيطار
: طاقة، الياس بستاني: خارجية، جوسلين يمين: داخلية، شانتال عقل: صناعة، وسام الامين: اشغال.
مقعد محافظتي الجنوب والنبطية: مسلم عبيد
مقعد اجهزة الرقابة: غيدا سليمان
مقعد محافظتي
الشمال
وعكار: ربى الشفشق
مقعد اجهزة الرقابة: حُسن الحداد
مقعد محافظتي
بيروت
وجبل
لبنان
: زياد برشان
مقعد الفنيين: خالد عانوتي
مقعد محافظة البقاع: علي صالح.
