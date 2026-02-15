تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رئيس "الفيفا" وعائلته في بيروت
Lebanon 24
15-02-2026
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
الفيفا
" جياني إنفانتينو وعائلته إلى
بيروت
في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، حيث كان في استقباله رئيس
الاتحاد اللبناني
لكرة القدم
المهندس هاشم
حيدر
والأمين العام جهاد الشحف وممثل مكتب "الفيفا" في دبي عصام السحيباني.
وخلال الاستقبال، قدّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 9.
