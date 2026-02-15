رئيس "الفيفا" وعائلته في بيروت

وصل رئيس " " جياني إنفانتينو وعائلته إلى في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، حيث كان في استقباله رئيس المهندس هاشم والأمين العام جهاد الشحف وممثل مكتب "الفيفا" في دبي عصام السحيباني.



وخلال الاستقبال، قدّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 9.

