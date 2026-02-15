تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي

Lebanon 24
15-02-2026 | 11:27
A-
A+
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي
بري: خطة ممنهجة للإطاحة بالانتخابات بإيعاز خارجي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحدث الجواب الصادر عن "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل اللبنانية إرباكاً واسعاً في المشهد السياسي، وذلك رداً على استفسار وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، بشأن حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائباً من مقرات إقامتهم. ويُنذر هذا التطور بأزمة بين الحكومة والقوى النيابية الرافضة للجواب، مما قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيارالمقبل.

موقف حاسم لرئيس مجلس النواب
سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان موقف رافض وصارم، واصفاً الخطوة بأنها سابقة قانونية حيث "يوقف القاضي تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه".
 
واتهم بري جهات لم يسمِّها بالإيعاز للهيئة لإصدار هذه الاستشارة غير الملزمة بهدف عرقلة الاستحقاق النيابي، مؤكداً إصراره على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ورفضه لأي محاولات تمديد للمجلس الحالي.

تريث حكومي وترقب للملفات السيادية
من جانبه، يتريث الوزير الحجار في تحديد موقفه النهائي، بانتظار التشاور مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ومن المتوقع أن يُطرح الملف في جلسات مجلس الوزراء المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتبنى الجواب كذريعة لتعديل قانون الانتخاب أو لتأجيل تقني للاستحقاق.

الأولويات الدولية: السلاح أم الانتخابات؟
في سياق متصل، تشير مصادر سياسية إلى أن الانقسام الداخلي يتزامن مع ظروف دقيقة، أبرزها:

- متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قيادة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة.
- التحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوى الأمنية في باريس مطلع آذار.
- تراجع حماسة المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، مع ترجيح أولوية "حصرية السلاح" على الاستحقاق النيابي، خشية قيام "حزب الله" بتوظيف وهج سلاحه لتجديد شرعيته الشعبية.

وخلصت المصادر إلى أن واشنطن والمجتمع الدولي قد لا يمانعان ترحيل الانتخابات إلى ما بعد بسط سلطة الدولة وتطبيق حصرية السلاح، معتبرين أن إضعاف نفوذ الحزب وتجفيف منابع تمويله يمثلان الأولوية الراهنة قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

(الشرق الأوسط)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن هيئة الاستشارات ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز ساحق للحزب القومي في أول انتخابات ببنغلادش بعد الإطاحة بحسينة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الحزب الحاكم بفنزويلا خالد الهندي لسكاي نيوز عربية: واشنطن تسعى للإطاحة بحكومة مادورو وذلك مستبعد
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-02-15
Lebanon24
15:07 | 2026-02-15
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15
Lebanon24
14:43 | 2026-02-15
Lebanon24
14:04 | 2026-02-15
Lebanon24
14:02 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24