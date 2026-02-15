عن سيادة لا تتجزأ وجنوب الليطاني.. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن

Lebanon 24
15-02-2026 | 16:28
أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن السيادة اللبنانية لا تتجزأ، مشدداً على أن الدولة بمؤسساتها وأرضها وشعبها ملزمة بحماية مواطنيها والدفاع عن سيادتها. وأوضح الحاج حسن أن "حزب الله" أبدى تعاوناً كاملاً في ما يخص منطقة جنوب الليطاني، داعياً الدولة للقيام بواجباتها كاملة في هذا الإطار.

وخلال لقاء نظمته العلاقات الإعلامية للحزب في الهرمل، بحضور النائب إيهاب حمادة، دعا الحاج حسن إلى مقاربة الملفات الوطنية بشكل جدي وعملي لضمان نتائج توازي حجم التحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وفي لقاء منفصل ببلدة القصر، تطرق الحاج حسن إلى معاناة النازحين اللبنانيين، مطالباً الدولة بتأمين مقومات الصمود والاستقرار لهم. وأشار إلى أن الحزب يتابع عبر نوابه مع الوزارات المختصة شؤون النازحين للعمل على التخفيف من معاناتهم وتأمين احتياجاتهم.

مواضيع ذات صلة
"الميكانيزم" إنتهت و"جنوب الليطاني" سيكون الأكثر ازدهاراً
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
"اليونيفيل" تخرج عن نطاق انتشارها جنوب الليطاني
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
حسين الحاج حسن

بعلبك الهرمل

حسين الحاج

اللبنانية

النازحين

حزب الله

الليطاني

