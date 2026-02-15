عن سيادة لا تتجزأ وجنوب الليطاني.. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن

أكد رئيس "تكتل " النائب الدكتور ، أن السيادة لا تتجزأ، مشدداً على أن الدولة بمؤسساتها وأرضها وشعبها ملزمة بحماية مواطنيها والدفاع عن سيادتها. وأوضح أن " " أبدى تعاوناً كاملاً في ما يخص منطقة جنوب ، داعياً الدولة للقيام بواجباتها كاملة في هذا الإطار.



وخلال لقاء نظمته العلاقات الإعلامية للحزب في ، بحضور النائب ، دعا الحاج حسن إلى مقاربة الملفات الوطنية بشكل جدي وعملي لضمان نتائج توازي حجم التحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها .



وفي لقاء منفصل ببلدة ، تطرق الحاج حسن إلى معاناة اللبنانيين، مطالباً الدولة بتأمين مقومات الصمود والاستقرار لهم. وأشار إلى أن الحزب يتابع عبر نوابه مع الوزارات المختصة شؤون النازحين للعمل على التخفيف من معاناتهم وتأمين احتياجاتهم.





