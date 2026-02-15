تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحريري باق

Lebanon 24
15-02-2026 | 22:27
الحريري باق
كتبت «الأخبار» أنّ الرئيس سعد الحريري لن يعود إلى مقر إقامته في أبو ظبي قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأنه سيشارك في الإفطار الرسمي الذي يقيمه مفتي الجمهوريّة، الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وكان المتابعون استغربوا قرار دريان تنظيم الإفطار في اليوم الثاني من شهر رمضان، خلافاً للعادة، قبل أن يتبيّن تعمّد المفتي إقامته في حضور الحريري .
وعليه، سيكون رئيس «تيّار المستقبل» نجم الإفطار باعتباره أول مناسبة اجتماعيّة كبرى يشارك فيها منذ تعليق عمله السياسي. ومن المفترض أن يلتقي خلاله بجميع المسؤولين في الدّولة وعلى رأسهم رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون، خصوصاً أنّه تقصّد للمرّة الأولى عدم زيارة أي شخصيّة سياسيّة «لعدم إحراج أحد».
كما سيجمع الإفطار الحريري برئيس الحكومة نوّاف سلام، من دون أن يعرف ما إذا كان الأخير الذي من المفترض أن يعود من ميونيخ خلال الساعات المقبلة، سيبادر إلى زيارة الحريري في «بيت الوسط» قبل أن تجمعهما دار الفتوى، خصوصاً أنّ رئيس «التيّار الأزرق» زاره السنة الماضية فور وصوله إلى لبنان، أم أنّه سيكتفي باتصال هاتفي لم يقم به خلال وجوده في ميونيخ، بخلاف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بادر إلى الاتصال بالحريري.
 
