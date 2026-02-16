مرجع كبير يبلغ مسوؤلا آخر: الاختصاص للمجلس الدستوري

ابلغ مرجع كبير مسؤولا آخر، من خلال صديق مشترك، ان مجرد طلب والبلديات احمد الحجار استشارة والاستشارات في موضوع انتخاب المغتربين ، كان هدفه الحصول على الرأي الذي صدر ، علماً ان كل ما يتصل بدستورية القوانين ، ومنها قانون الانتخاب، من اختصاص وليس اي هيئة ادارية او قضائية ، خصوصاً ان البت باي طعن يمكن ان ينتج عن اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ هو من اختصاص المجلس الدستوري وليس هيئة التشريع والاستشارات.

Advertisement