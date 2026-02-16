الحريري سيختار المرشحين

يبدو أنّ " " بدأ، بهدوء ومن دون ضجيج، عملية اختيار مرشحيه للانتخابات النيابية قبل زيارة إلى .وتشير المعطيات إلى أنّ يملك القدرة على حسم عدد من الأسماء الأساسية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تشهد فترة وجوده في اتخاذ قرارات حاسمة في عدد من الدوائر، بحيث يُصار إلى تثبيت مرشحين يُنظر إليهم كخيار نهائي ل"المستقبل".في المقابل، ستبقى بعض الأسماء معلّقة وغير محسومة، نظرًا لحساسية بعض الدوائر وتعقيدات التوازنات السياسية والطائفية فيها، ما يؤجل البت بها إلى مرحلة لاحقة.