Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحريري سيختار المرشحين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-02-2026 | 01:30
الحريري سيختار المرشحين
يبدو أنّ "تيار المستقبل" بدأ، بهدوء ومن دون ضجيج، عملية اختيار مرشحيه للانتخابات النيابية قبل زيارة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت.
وتشير المعطيات إلى أنّ الحريري يملك القدرة على حسم عدد من الأسماء الأساسية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تشهد فترة وجوده في لبنان اتخاذ قرارات حاسمة في عدد من الدوائر، بحيث يُصار إلى تثبيت مرشحين يُنظر إليهم كخيار نهائي ل"المستقبل".
في المقابل، ستبقى بعض الأسماء معلّقة وغير محسومة، نظرًا لحساسية بعض الدوائر وتعقيدات التوازنات السياسية والطائفية فيها، ما يؤجل البت بها إلى مرحلة لاحقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس سعد الحريري

سعد الحريري

سعد الحرير

الرئيس سعد

سعد الحري

المستقبل

سعد الحر

خاص "لبنان 24"

