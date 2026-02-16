الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. تفجير منزل عند اطراف عيتا الشعب

توغلت قوة اسرائيلية فجر اليوم، إلى أطراف بلدتي وراميا في ، وفخخت منزلا في المنطقة وفجرته، ما ادى الى تدميره بشكل كامل، بحسب ما افادت مندوبة " ".أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا في قضاء

Advertisement