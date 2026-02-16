الديمقراطي اللبناني يطلق ماكينته الانتخابية المركزية

أطلق اللبناني ماكينته المركزية بقرارٍ من وبإشرافٍ مباشر من مجيد ، إيذاناً ببدء مرحلة العمل الميداني المنظّم استعداداً للاستحقاق النيابي المقبل.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تثبيت الجهوزية التنظيمية للحزب ومواكبة التحضيرات السياسية والانتخابية على مختلف المستويات، حيث باشرت اللجنة وضع الخطط الميدانية والتنظيمية وإدارة العمل الانتخابي في المناطق والدوائر.



وتتألف من الرفقاء:

الوزير صالح الغريب، د. سليم ، لواء جابر، حسين عبد الخالق، محمد ، عاطف الغريب، جلال صعب، رائد عبد الباقي وجاد .

