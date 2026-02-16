مرقص هنّأ فرقة برجا للفنون الشعبية بفوزها بيلا ندبك: يعكس الجهد والاحتراف والالتزام

وأكد أن "هذا النوع من البرامج الثقافية والفنية لا يكتفي بالترفيه، بل يُعيد الاعتبار إلى التراث الشعبي، ويقرّبه من الأجيال الجديدة، ويُغني شاشتنا بمحتوى راقٍ يعكس صورة الحضارية والثقافية".وهنّأ الوزير عبر منصة "اكس" فرقة للفنون الشعبية بفوزها بالمرتبة الأولى في البرنامج، معتبرًا أن "الفوز مستحق ويعكس الجهد والاحتراف والالتزام"، كما وجّه التحية إلى سائر الفرق المشاركة على ما قدّمته من" طاقة وشغف وإبداع"، مشددًا على أن" المنافسة الراقية تُغني المشهد الفني وتُعزّز حضور التراث اللبناني".كما حيا "كل من يساهم في إبقاء الدبكة حيّة في وجداننا".ونوّه مرقص بإدارة على" إطلاق هذا البرنامج النوعي الذي يكرّس مساحة للفنون الشعبية في "، مؤكدًا "أهمية الاستمرار في إنتاج برامج فنية وثقافية تُعلي شأن هويتنا الوطنية وتراثنا الأصيل، وتجمع اللبنانيين على الفن والثقافة بروح تنافسية رياضية عابرة للطوائف والمناطق".