تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص هنّأ فرقة" برجا للفنون الشعبية" بفوزها ب"يلا ندبك": يعكس الجهد والاحتراف والالتزام

Lebanon 24
16-02-2026 | 01:33
A-
A+
مرقص هنّأ فرقة برجا للفنون الشعبية بفوزها بيلا ندبك: يعكس الجهد والاحتراف والالتزام
مرقص هنّأ فرقة برجا للفنون الشعبية بفوزها بيلا ندبك: يعكس الجهد والاحتراف والالتزام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب وزير الإعلام بول مرقص عن "سعادته بالمشاركة في الحلقة الختامية من برنامج "يلا ندبك" على شاشة mtv، دعمًا لفنّ الدبكة الذي يُجسّد جزءًا أصيلًا من الهوية والتراث اللبناني".
 

وأكد أن "هذا النوع من البرامج الثقافية والفنية لا يكتفي بالترفيه، بل يُعيد الاعتبار إلى التراث الشعبي، ويقرّبه من الأجيال الجديدة، ويُغني شاشتنا بمحتوى راقٍ يعكس صورة لبنان الحضارية والثقافية".


وهنّأ الوزير مرقص عبر منصة "اكس" فرقة برجا للفنون الشعبية بفوزها بالمرتبة الأولى في البرنامج، معتبرًا أن "الفوز مستحق ويعكس الجهد والاحتراف والالتزام"، كما وجّه التحية إلى سائر الفرق المشاركة على ما قدّمته من" طاقة وشغف وإبداع"، مشددًا على أن" المنافسة الراقية تُغني المشهد الفني وتُعزّز حضور التراث اللبناني".


كما حيا "كل من يساهم في إبقاء الدبكة حيّة في وجداننا".


ونوّه مرقص بإدارة محطة mtv على" إطلاق هذا البرنامج النوعي الذي يكرّس مساحة للفنون الشعبية في الإعلام اللبناني"، مؤكدًا "أهمية الاستمرار في إنتاج برامج فنية وثقافية تُعلي شأن هويتنا الوطنية وتراثنا الأصيل، وتجمع اللبنانيين على الفن والثقافة بروح تنافسية رياضية عابرة للطوائف والمناطق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز فرقة "برجا" بالمرتبة الأولى في برنامج "يلا ندبك" في موسمه الأول على قناة "ام تي في"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري هنأ فرقة برجا: رسمتم صورة مشرقة عن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الإعلام اللبناني

وزير الإعلام

بول مرقص

محطة mtv

التزام

لبنان

رياضي

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-02-16
Lebanon24
05:36 | 2026-02-16
Lebanon24
05:00 | 2026-02-16
Lebanon24
04:59 | 2026-02-16
Lebanon24
04:53 | 2026-02-16
Lebanon24
04:49 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24